內地11月消費增速意外放緩打擊市場情緒，市場憂慮刺激效應正在減退，10年期國債息再大跌逾6個基點，30年期則跌破2厘，人民幣續貶值，滬深300、深證、港股下跌見一周低。比特幣曾高見106493.43美元，創紀錄新高。