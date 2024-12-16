內地11月消費增速意外放緩打擊市場情緒，市場憂慮刺激效應正在減退，10年期國債息再大跌逾6個基點，30年期則跌破2厘，人民幣續貶值，滬深300、深證、港股下跌見一周低。比特幣曾高見106493.43美元，創紀錄新高。
恒指今早低開24點，高位升77點，低位跌167點，高低波幅245點。上升股份比例為21.19%，下跌為33.13%，無升跌為45.67%。
恒指半日跌114點或0.57%，報19856點，大市成交金額642億元；國指跌26點或0.37%，報7159點。恒生科技指數收報4434點，跌1%。
藍籌股成交金額252.44億元，佔大市成交39.32%；科指成份股成交金額141.24億元，佔大市成交22%；國指成份股成交金額214.92億元，佔大市成交33.47%。
24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.5%，至87.92億元，佔大市成交13.67%。牛熊證成交金額39.62億元，減少19.62%；窩輪成交金額48.29億元，減少15.67%。
藍籌28隻升，54隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升3.11%，收報6.96元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.81%，收報10.38元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報29.6元，升5.71%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報76元，跌3.49%。
恒指續低於10天線(20002.07點)。科指續低於10天線(4495.25點)，下試20天線(4413.2點)。
北水南下合計淨流入23.01億元，較上日減少83.92%，連續第2日流入，累計流入166.06億元。北水本月累計流入417億元。
澳洲起訴匯控（0005）澳洲分支 未能保護客戶免受詐騙損失。創52周高，見75元，收報74.65元，升0.07%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）收報0.133元，升0.76%。
新火科技控股（1611）收報2.2元，升1.38%。
民生物流（1292）收購要約遭撤回，復牌。收報2.4元，升2.13%。
中海油（0883）售美國墨西哥灣上游油氣資產。收報17.92元，升1.36%。
中國11月新增人民幣貸款5800億元按月升16%。
內銀股
建行（0939）收報6.29元，升0.8%。
農行（1288）收報4.14元，升1.22%。
工行（1398）收報4.85元，升1.46%。
郵儲行（1658）收報4.49元，升1.13%。
交行（3328）收報5.95元，升1.19%。
招行（3968）收報37.5元，跌0.53%。
中行（3988）收報3.83元，升0.79%。
莎莎（0178）：何榮輝已辭任首席財務總監，鍾明杰接任。收報0.72元，升2.86%。
銀河娛樂（0027）委副主席兼執董呂耀東任主席。收報35.15元，跌2.09%。
中信國際電訊（1883）發盈警，料今年純利跌最多30%。收報2.26元，跌2.59%。
破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.16元，收報10.96元，升1.11%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.15元，收報7.06元，升2.32%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見45.55元，收報43.1元，跌2.93%；一脈陽光（2522）創上市新高，見60元，收報58.65元，跌0.51%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見249.8元，收報234元，跌1.1%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見32.2元，收報32.2元，升3.04%；國富氫能（2582）創上市新高，見116.3元，收報110.8元，跌3.06%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見38.12元，收報38.12元，升0.32%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見412.3元，收報412.3元，升0.56%；博時比特幣（3008）創上市新高，見81.84元，收報81元，升4.38%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.96元，收報30.32元，升1.13%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.475元，收報9.475元，升0.48%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.05元，收報12.93元，升4.53%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見37.84元，收報37.42元，升4.64%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.45元，收報1103.35元，升0.01%；華夏納指（3086）創上市新高，見44.14元，收報44.12元，升0.41%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見37.46元，收報37元，升4.28%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.2元，收報1080元，升0%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.99元，收報9.6元，升3.23%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.12元，收報12.96元，升4.01%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.662元，收報1.662元，升4.53%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.25元，收報19.25元，升0.79%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.688元，收報1.688元，升5.63%；華夏以太幣－Ｒ（83118）創上市新高，見8.96元，收報8.96元，升2.05%；ＦＬ二華夏納一百（7261）創上市新高，見36.06元，收報36.06元，升0.84%；湯臣集團（0258）創52周高，見2.75元，收報2.7元，升0.75%；粵海投資（0270）創52周高，見6.56元，收報6.37元，跌0.47%；東風集團股份（0489）創52周高，見4.5元，收報4.4元，升2.56%；中視金橋（0623）創52周高，見1.38元，收報1.31元，升13.91%；星謙發展（0640）創52周高，見1.05元，收報0.97元，升1.04%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見43.45元，收報41元，跌1.91%；匯控（0005）創52周高，見75元，收報74.65元，升0.07%。
17隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.77元，收報5.78元，跌5.09%；遠東控股國際（0036）低見0.033元，收報0.034元，跌8.11%；天利控股集團（0117）低見0.192元，收報0.192元，跌8.13%；慕詩國際（0130）低見0.12元，收報0.12元，跌13.04%；加科思－Ｂ（1167）低見1.31元，收報1.32元，跌4.35%；華油能源（1251）低見0.128元，收報0.133元，升0.76%；佰達國際控股（1949）低見0.075元，收報0.076元，跌3.8%；創勝集團－Ｂ（6628）低見0.5元，收報0.61元，無升跌；瑞爾集團（6639）低見2.82元，收報2.83元，跌1.05%；仁德資源（8125）低見0.058元，收報0.062元，跌18.42%。
37隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.6元，收報1.6元，跌1.23%；REGAL INT'L（0078）低見2.25元，收報2.25元，跌3.02%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.155元，跌5.49%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；六福集團（0590）低見13.7元，收報13.8元，跌2.82%；中油燃氣（0603）低見0.165元，收報0.17元，升2.41%；安域亞洲（0645）低見0.054元，收報0.054元，跌8.47%；首惠產業金融（0730）低見0.106元，收報0.11元，無升跌；興勝創建（0896）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%。
異動股
上升異動股，包括，寶積資本（8168）收報0.068元，升47.83%；駿東控股（8277）收報0.242元，升45.78%；佳源服務（1153）創52周高，見0.475元，收報0.395元，升43.64%；北大青鳥環宇（8095）創52周高，見0.48元，收報0.415元，升36.07%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.161元，收報0.16元，升33.33%；精優藥業（0858）收報0.06元，升27.66%；INTL GENIUS（0033）收報3.45元，升26.84%；偉鴻集團控股（3321）收報0.047元，升23.68%；中國生命集團（8296）收報0.5元，升23.46%；瑞強集團（8427）創52周高，見12.6元，收報12.16元，升20.4%；中國天弓控股（0428）收報0.485元，升18.29%。
下跌異動股，包括，森美控股（0756）收報0.62元，跌42.06%；長城微光（8286）創上市新低，見0.011元，收報0.061元，跌35.79%；基石控股（1592）收報0.03元，跌21.05%；榮尊國際控股（1780）收報1元，跌20%；仁德資源（8125）創上市新低，見0.058元，收報0.062元，跌18.42%；連成科技集團（8635）收報0.092元，跌17.86%；萬馬控股（6928）收報0.066元，跌17.5%；明樑控股（8152）收報0.058元，跌17.14%；北京體育文化（1803）收報0.072元，跌15.29%；新百利融資（8439）收報0.475元，跌15.18%；天譽置業（0059）收報0.012元，跌14.29%。
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