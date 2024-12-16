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傳極越CEO夏一平「走佬」被截回 今發文認戰略融資多方沒做好

百度（BIDU）、吉利汽車（175）的內地新能源汽車品牌「極越」近月爆出財困爆煲後，近日更傳出員工爆料指，被員工及供應商圍堵的極越首席執行官夏一平，趁著去酒店洗澡休息，突然開車去機場偷走，被輪流跟隨的員工截回。據內媒報道，夏一平於今日淩晨發朋友圈，指要澄清一些真相，指「首先我沒有跑路」。但承認在戰略、融資、用人、管理等方面都沒有做好。

他指，「造車需要太大的資金量了」，雖然「兩位行業的巨人（百度、吉利）不僅給極越投入巨大的資金，更帶來人工智慧、汽車製造方面深厚的底蘊」，令公司短短時間打造出01、07兩款業界矚目的新車。

但他指自己「戰略上我沒有做好，融資本該是我最重要的職責，但我卻在早期過於樂觀，沒有預見到資金問題的嚴重性」，「在集度品牌階段，我對造車難度的低估也是致命的，比如首款車型ROBO-01探月版的發布節點就是很重要的失誤，原本是個絕佳的機會，但由於我對監管風險判斷不足，決策失誤，不僅浪費了這次良機，還導致了公司差點夭折」。

而且用人問題也是一大教訓，「在某些崗位上，我忽略了崗位與人才的真正匹配度，很多核心業務的負責人並不具備足夠的行業經驗，結果導致團隊難以勝任關鍵任務，而在行銷和組織管理上，頻繁的人事變動讓公司陷入了內耗，浪費了時間和機會」。

他在文中強調，極越是其一生挈愛的事業，不會拋棄它，又指自己不懼怕與員工、用戶面對面溝通解決問題，自己雖然被指只是職業經理人，「我始終都把自己當成一個真正的創業者」，又指「把自己打工和上一次創業積累的積蓄投了進來」，又指更自掏腰包來保障最需要的部分員工權益，又指「會盡自己一切努力，讓極越活下去」。

極越汽車近期風波不斷，先有財務總監劉吉甯爆出失聯，其後證實在 10 月份已辭職，且一直留在上海。

融資方面雖有三輪超 80 億元，但因車型研發等投入大，資金仍承壓，百度追加投資未到位。而對於為何融資未到位，內地網傳及多家內媒指起因是因為百度在做盡職調查時發現，極越賬面「虧空」70億元，故停止投錢，原來在10月到帳的30多億元停止支付。

及至12月11日下午，據內媒報道指夏一平召開內部全員會，宣布開啟「創業2.0」階段，更指公司無力繳納11月社保。幾小時後，多個部門卻宣布「原地解散」，只留100名左右的運維人員，5000餘名員工的社保、公積金和裁員賠償沒有著落，極越如此迅速的崩塌震驚市場。

 

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