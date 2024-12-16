《聯商網》則就上述交易向銀泰百貨方面求證，銀泰百貨回應稱具體以明天（12月17日）公告為准。報道又指，雖然具體收購細則尚未披露，不過有接近銀泰百貨人士告訴該網，雅戈爾收購銀泰百貨將於明天正式簽約。而早在今年2月，已傳出阿里巴巴集團考慮出售銀泰百貨，而雅戈爾是競購者之一。

《藍鯨新聞》報道則引述另一名報道引述消息指，「目前雙方擬召開發布會，公布相關收並購事項」。對此，阿里方面暫無回應。

報道指，在今年2月7日舉行的2023年第四季度業績會上，阿里巴巴面對交易銀泰百貨的市場傳聞，阿里曾稱「我們資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務，這些也不是我們核心聚焦的。如果能夠完成退出的話，也是非常合理的」。

另有內媒以個人投資者致電雅戈爾證券事務部門，接線人員回應稱，上市公司沒有應披露而未披露的資訊。

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