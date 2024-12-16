阿里巴巴（9988）屢傳擬售銀泰百貨，據內媒《藍鯨新聞》報道，從知情人士處獲悉，阿里巴巴正與銀泰百貨接洽，擬將銀泰百貨相關股份出售給紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾（滬600177）。據內地零售行業資訊網站《聯商網》則刊登了一張「銀泰項目簽約儀式」的圖片，上面另有雅戈爾及阿里巴巴的商標，但未清楚相片的具體日期。
《聯商網》則就上述交易向銀泰百貨方面求證，銀泰百貨回應稱具體以明天（12月17日）公告為准。報道又指，雖然具體收購細則尚未披露，不過有接近銀泰百貨人士告訴該網，雅戈爾收購銀泰百貨將於明天正式簽約。而早在今年2月，已傳出阿里巴巴集團考慮出售銀泰百貨，而雅戈爾是競購者之一。
《藍鯨新聞》報道則引述另一名報道引述消息指，「目前雙方擬召開發布會，公布相關收並購事項」。對此，阿里方面暫無回應。
報道指，在今年2月7日舉行的2023年第四季度業績會上，阿里巴巴面對交易銀泰百貨的市場傳聞，阿里曾稱「我們資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務，這些也不是我們核心聚焦的。如果能夠完成退出的話，也是非常合理的」。
另有內媒以個人投資者致電雅戈爾證券事務部門，接線人員回應稱，上市公司沒有應披露而未披露的資訊。
其他報道
傳極越CEO夏一平「走佬」被截回 今發文認戰略融資多方沒做好
國統局：11月消費回升趨勢沒有改變 今年經濟目標可望順利實現
澳洲起訴匯控澳洲分支 未能保護客戶免受詐騙損失 匯控曾升0.54%