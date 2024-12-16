胡偉俊表示，2023年和2024年，北京都在秋季啟動了經濟刺激計劃，以實現年度GDP目標。因此，經濟在2023年第4季和24年第4季均加速增長。一年前，政策效應延續到2024年第一季，然後逐漸消退。如果沒有更多的刺激，這次情况可能不會有太大不同。

胡偉俊表示，自2021年以來，二檔增長模式(second-tiergrowthmodel)一直是中國的增長模式，該模式繼續以出口/製造業強勁和消費/房地產疲軟為主導。通貨緊縮壓力持續存在，政策刺激僅足以實現GDP目標，但遠不足以實現經濟通貨再膨脹。

胡偉俊表示，上周的政策會議誓言「穩定房地產和股市」，同時將貨幣政策立場自2010年以來首次從「穩健」轉向「適度寬鬆」，對2025年經濟表現拭目以待，但即將到來的貿易戰2.0可能會在決定北京需要採取多少國內刺激措施來抵消外部衝擊方面發揮重要作用。

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