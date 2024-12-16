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尚晉引內地戶外品牌「蕉下」攻港澳 港首分店設於時代廣場

尚晉國際（2528）宣布成為內地戶外生活品牌「蕉下（Beneunder）」的大灣區及港澳地區經銷商，並在港開設首間分店。集團執行董事范麗君表示，集團引入蕉下品牌到港，在銅鑼灣時代廣場開設新店，試運營兩周後發現蕉下在港亦有一定知名度，對試營業階段的表現感到滿意。

尚晉國際行政總裁陳幸儀解釋，「蕉下」品牌定位輕量化、適合年輕人及大眾的品牌。集團以往引入較多輕奢品牌，因應現時消費降級，消費者傾向尋求性價比更高、符合大眾需求的品牌，因此引入品牌。

她又指，有信心蕉下可拓展集團會員層面及結構更年輕化，而未來生意亦需年輕人支持。她透露，集團由今年初與蕉下接觸，首間大灣區分店在6、7月開店，至今共有7間門店，計及港澳3間門店，集團共經營10間蕉下門店，相信未來有很大潛力。

價格方面，陳幸儀表示，蕉下香港店產品價格與內地相差不大，秋冬產品平均價介乎600至800元。她又稱，香港蕉下產品價格不會因人工及舖租高於內地而受影響，會通過較大的客流量來覆蓋成本。

尚晉集團創辦人兼董事會主席范榮庭指出，雖然環球局勢及經濟不穩，但香港人口密集，故零售業將仍有商機，對行業看法積極，惟奢侈品行業會稍為受壓。

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