「蛋記星級旅行團」的得獎者，只需帶同自己的行李，就可以出發旅遊，旅費由蛋記全包。頭炮活動「EEG STAR 探索大澳遊船河」將於12月22日舉辦，得獎者可以登上由楊受成借出的私人豪華遊艇，與一眾英皇藝人同遊，更可以在豪華遊艇上品嚐「楊老闆專屬下午茶」。

除本地遊外，「蛋記星級旅行團」亦會跳出香港，先有於12月29日舉行，由澳門地膽 – 樂隊 Daze in White主理的《EEG STAR 澳門地膽遊》聯同一眾英皇超新星玩轉澳門，由 Daze in White 親自推介澳門當地景點、打卡熱點及品嘗美食。

《關智斌 Kenny 斌菲特私人飛機福岡旅行團》將於2025年1月19至21 日出發，Kenny將率領4位幸運兒齊齊乘坐私人飛機展開日本福岡之旅，走訪各大福岡特色景點，品嚐當地美食，更可與Kenny深度對談。

0 e:ffect補充，「蛋記星級旅行團」將會有台灣及越南食買玩之旅，明年將會舉辦更多「蛋記星級旅行團」，並不定期組團出發。除本地深度遊及亞洲之旅外，更有機會衝出亞洲，與「蛋迷」一起大玩特玩。

第三代EEG STAR藝人小卡有親簽版本

另外，0 e:ffect早前推出的EEG STAR藝人小咭深受歡迎，0 e:ffect將推出第三代EEG STAR藝人小卡，當中混入各英皇藝人的親簽版本。新一代藝人小卡，每張卡均印有一組編號，手持這批小卡的「蛋迷」即自動獲得參與EGG’mas & 2025 Lucky Bingo遊戲的資格。活動期間，留意0 e:ffect 於指定日期在社交平台上公布的三組幸運號碼，如你持有相應號碼的第三代EEG STAR 藝人卡（任何一位藝人均可），即可到0 e:ffect Concept Store兌換禮品。中一個Bingo號碼可以獲得三獎 — 5個代幣；中兩個Bingo號碼可以獲得二獎 — 聖誕福袋；中三個Bingo號碼則可獲得「特別大獎」。

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