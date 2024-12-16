在此之前，Gobi首個巴基斯坦風險投資基金Fund I，迄今已投資22家初創企業，這些投資組合公司共計影響了巴國320萬低收入家庭，並在2023年創造了2.45億美元的總收入，同時發放了5400萬美元貸款。當中包括投資巴基斯坦第二大電子商務平台PriceOye、提供平價雜貨的社交商務平台DealCart，以及為企業和個人提供創新信貸解決方案的金融平台Abhi等。該基金還吸引了包括BII在內的機構投資者的支持。

與旁遮普銀行簽署的諒解備忘錄建立框架，以推動巴基斯坦創業生態系統的發展。主要合作領域包括以優惠利率提供債務融資、對高增長公司進行股權投資，以及為擴大運營規模提供銀行信貸額度。該伙伴關係還將為初創企業量身定制金融產品，促進合作營銷，並提供指導計劃。此外，旁遮普銀行將優先獲取戈壁精選的初創企業投資案源，使其能夠識別與其策略目標一致的有前景的投資機會。

瑪麗亞姆表示，啟動這個5000萬美元基金，將有助於創新型初創的發展，製造就業機會，並增強他們的數碼和科技領域。她還提議制定戰略計劃，以確保戈壁創投與旁遮普省政府之間的長期合作與伙伴關係。戈壁創投創始合伙人及董事長曹嘉泰則指，Techxila Fund II 的啟動，以及他們與旁遮普銀行的合作體現了我們對促進創新和支持巴基斯坦企業家的承諾。旁遮普銀行行長兼行政總裁札法爾-馬蘇德(Zafar Masud)補充道：「此次合作為加強巴基斯坦初創企業生態系統、釋放增長和創新開闢了新的機會」。

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