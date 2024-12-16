報道指，藝人王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦活躍於演藝界。他今年曾投資數百萬製作同志配對真人騷《Boyscation Too》。

在今年11月5日，王氏港建公布，王賢誌因個人原因向公司提出辭任執行董事職務，自2024年11月5日起生效。王賢誌為本地其中一位出櫃的男藝人，亦是王氏港建主席王忠桐之子。

據聯交所股權披露顯示，王賢誌在今年10月10日將其持有的部分股份餽贈他人，因此他在該集團以酌情信託受益人身份披露的持股比例，由原來的33.35%，降至28.88%。持股股數則由原來的2.43億股，降至2.1億股，持股減少約3,245.4萬股。

今日，本地安老服務股份嘉濤（2189）公布、，王賢誌已辭任獨立非執行董事。

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