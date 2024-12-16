許濤表示，TVB的優勢在於廣東話，認為粵語在大灣區內仍具優勢。他又提到，現時翡翠台和明珠台在廣東省的每月平均收看人數逾2700萬，而隨著大灣區市場的融合，人口從700萬擴大至8,000萬，TVB要「真真正正擁抱大灣區」，將其概念轉化為實際的商業模式，全面發展廣告、藝員收入及節目收入。許濤表示：「未來將核心市場從香港擴展到大灣區，以往在香港的生意，大灣區也能做到！」

許濤透露，TVB今年已成立澳門子公司，並在廣州成立團隊，以建立總部功能，包括法律、財務、人力資源等，員工達300人。他希望未來可以實行雙總部概念，惟現時未決定選址廣州還是深圳。

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