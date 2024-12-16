moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌175點 科指跌1.4% 連跌兩日 成交減15% 北水轉流出

內地11月消費增速意外放緩，數據反映政策不足以提振中國經濟增長，市場呼籲採取更強有力刺激措施，內地10年期國債息尋底，30年期債息亦跌破2厘，人民幣續貶值，在岸價見近兩周最弱，A股、港股下跌見一周低。港股連跌第2日，恒指累計跌601點，大市成交減少，見逾一周最少，北水更轉流出。比特幣曾高見106493.43美元，創紀錄新高。

恒指今早低開24點，高位升77點，低位跌245點，高低波幅323點。上升股份比例為23.5%，下跌為41.53%，無升跌為34.95%。

恒指收市跌175點或0.88%，報19795點，大市成交金額1340億元，較上日減少15.4%，是12月5日1093.59億元成交後最少；國指跌53點或0.75%，報7132點。恒生科技指數收報4414點，跌1.45%。

藍籌股成交金額593.13億元，佔大市成交44.26%；科指成份股成交金額309.7億元，佔大市成交23.11%；國指成份股成交金額493.44億元，佔大市成交36.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.79%，至99.33億元，佔大市成交7.4%。牛熊證成交金額47.49億元，減少3.66%；窩輪成交金額51.83億元，減少9.48%。

藍籌21隻升，60隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升2.67%，收報6.93元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.87%，收報10.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報29.6元，升5.71%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.49元，跌3.87%。

恒指續低於10天線(19995.93點)，下試20天線(19720.66點)。科指續於10天線(4493.23點)，曾跌穿20天線(4412.19點)。

北水南下合計淨流出3.87億元，終止單日流入。北水本月累計流入390.12億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.23%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.3%。低見19726.15點，是12月9日19695.51點後最低。今日收市報19795.49點，是12月5日後收市新低，當日報19560.44點。連跌2日，累計跌601.56點，對上一次連跌2日是12月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月11日。

科指曾跌最多1.96%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。低見4391.73點，是12月6日4352.64點後最低。今日收市報4414.7點，是12月5日後收市新低，當日報4370.22點。連跌2日，累計跌186.12點，對上一次連跌2日是12月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月11日。

國指曾跌最多1.06%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。低見7110.72點，是12月9日7074.41點後最低。今日收市報7132.69點，是12月5日後收市新低，當日報7014.13點。連跌2日，累計跌227.41點，對上一次連跌2日是12月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月11日。

午後消息股表現

晶泰科技（2228）與微軟中國簽署戰略合作。收報4.78元，升21.32%。

傳阿里擬售銀泰予雅戈爾。阿里巴巴（9988）收報84.35元，跌1.63%。

董明珠稱小米冷氣機專利侵權格力 已賠50萬人幣 小米否認。小米（1810）收報30.35元，跌3.19%。

今早及隔晚消息股表現

澳洲起訴匯控（0005）澳洲分支 未能保護客戶免受詐騙損失。創52周高，見75元，收報75元，升0.54%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）收報0.14元，升6.06%。

新火科技控股（1611）收報2.22元，升2.3%。

民生物流（1292）收購要約遭撤回，復牌。收報2.4元，升2.13%。

中海油（0883）售美國墨西哥灣上游油氣資產。收報17.82元，升0.79%。

中國11月新增人民幣貸款5800億元按月升16%。

內銀股

建行（0939）收報6.28元，升0.64%。

農行（1288）收報4.19元，升2.44%。

工行（1398）收報4.86元，升1.67%。

郵儲行（1658）收報4.47元，升0.68%。

交行（3328）收報5.94元，升1.02%。

招行（3968）收報37.45元，跌0.66%。

中行（3988）收報3.83元，升0.79%。

莎莎（0178）：何榮輝已辭任首席財務總監，鍾明杰接任。收報0.72元，升2.86%。

銀河娛樂（0027）委副主席兼執董呂耀東任主席。收報34.7元，跌3.34%。

中信國際電訊（1883）發盈警，料今年純利跌最多30%。收報2.31元，跌0.43%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.16元，收報11.08元，升2.21%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.15元，收報7.02元，升1.74%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見45.55元，收報41.8元，跌5.86%；一脈陽光（2522）創上市新高，見61.5元，收報59.5元，升0.93%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見29.8元，收報29元，升3.94%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見249.8元，收報235元，跌0.68%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見34.95元，收報34.95元，升11.84%；國富氫能（2582）創上市新高，見116.3元，收報110.4元，跌3.41%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見38.18元，收報38.18元，升0.47%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見412.3元，收報412.2元，升0.54%；博時比特幣（3008）創上市新高，見81.84元，收報81.26元，升4.72%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.96元，收報30.7元，升2.4%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.475元，收報9.47元，升0.42%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.05元，收報13元，升5.09%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見37.84元，收報37.62元，升5.2%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.45元，收報1103.35元，升0.01%；華夏納指（3086）創上市新高，見44.14元，收報44.1元，升0.36%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見37.46元，收報37.3元，升5.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.2元，收報1079.8元，跌0.01%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.99元，收報9.635元，升3.6%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.12元，收報13.05元，升4.74%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見10.45元，收報10.45元，升4.55%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1162.9元，收報1162.9元，升0.06%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.674元，收報1.672元，升5.16%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見570.1元，收報570.1元，升0.02%；湯臣集團（0258）創52周高，見2.75元，收報2.7元，升0.75%；粵海投資（0270）創52周高，見6.56元，收報6.44元，升0.63%；東風集團股份（0489）創52周高，見4.5元，收報4.21元，跌1.86%；中視金橋（0623）創52周高，見1.38元，收報1.3元，升13.04%；星謙發展（0640）創52周高，見1.05元，收報1元，升4.17%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見43.45元，收報40.3元，跌3.59%；匯控（0005）創52周高，見75元，收報75元，升0.54%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.67元，收報5.72元，跌6.08%；遠東控股國際（0036）低見0.033元，收報0.036元，跌2.7%；天利控股集團（0117）低見0.192元，收報0.205元，跌1.91%；慕詩國際（0130）低見0.12元，收報0.128元，跌7.25%；瀛晟科學（0209）低見0.165元，收報0.172元，跌6.01%；大同集團（0544）低見0.082元，收報0.086元，跌14%；安域亞洲（0645）低見0.048元，收報0.05元，跌15.25%；加科思－Ｂ（1167）低見1.3元，收報1.31元，跌5.07%；華油能源（1251）低見0.128元，收報0.13元，跌1.52%；力高集團（1622）低見0.22元，收報0.228元，跌6.56%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.6元，收報1.6元，跌1.23%；大快活集團（0052）低見6.38元，收報6.38元，跌1.85%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.25元，收報2.28元，跌1.72%；漢國置業（0160）低見1.1元，收報1.1元，跌2.65%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.162元，跌1.22%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.93元，跌1.06%；經濟日報集團（0423）低見0.75元，收報0.76元，無升跌；六福集團（0590）低見13.7元，收報13.84元，跌2.54%。

異動股

上升異動股，包括，寶積資本（8168）收報0.071元，升54.35%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.218元，收報0.171元，升42.5%；中國生命集團（8296）收報0.54元，升33.33%；瑞強集團（8427）創52周高，見13.96元，收報13.06元，升29.31%；駿東控股（8277）收報0.214元，升28.92%；佳源服務（1153）創52周高，見0.475元，收報0.35元，升27.27%；北大青鳥環宇（8095）創52周高，見0.48元，收報0.385元，升26.23%；麥迪衛康（2159）收報0.435元，升24.29%；INTL GENIUS（0033）收報3.32元，升22.06%；QUANTUMPH-P（2228）收報4.78元，升21.32%；中國汽車內飾（0048）收報0.184元，升18.71%。

下跌異動股，包括，基石控股（1592）收報0.026元，跌31.58%；世紀聯合控股（1959）收報0.33元，跌31.25%；長城微光（8286）創上市新低，見0.011元，收報0.071元，跌25.26%；連成科技集團（8635）收報0.085元，跌24.11%；萬馬控股（6928）收報0.066元，跌17.5%；基地錦標集團（8460）收報0.057元，跌17.39%；獅騰控股（2562）收報41元，跌16.33%；國瑞健康（2329）收報0.1元，跌15.97%；成志控股（1741）收報0.043元，跌15.69%；C-LINK SQ（1463）收報0.35元，跌15.66%；信源企業集團（1748）收報2.91元，跌15.65%。

其他報道

與藝人王賢誌同名男子申請破產

戈壁創投推第二基金總值5000萬美元 涉投資巴基斯坦初創

尚晉引內地戶外品牌「蕉下」攻港澳 港首分店設於時代廣場

英皇娛樂推「星級旅行團」 頭炮活動坐楊受成私人遊艇遊大澳 明年與關智斌遊福岡

麥格理：中國經濟持續溫和改善 政策轉向正在生效

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指跌0.16% 創板指險守2200點

晶泰科技與微軟中國簽署戰略合作 一度升逾兩成

瑞穗：數據反映政策不足以提振中國經濟增長 呼籲採取更強有力刺激措施

傳阿里擬售銀泰予雅戈爾

傳極越CEO夏一平「走佬」被截回 今發文認戰略融資多方沒做好

半日沽空金額增17% 恒生中國企業沽空增67%

恒指半日跌114點 科指跌1% 見一周低