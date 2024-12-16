恒指今早低開24點，高位升77點，低位跌245點，高低波幅323點。上升股份比例為23.5%，下跌為41.53%，無升跌為34.95%。

恒指收市跌175點或0.88%，報19795點，大市成交金額1340億元，較上日減少15.4%，是12月5日1093.59億元成交後最少；國指跌53點或0.75%，報7132點。恒生科技指數收報4414點，跌1.45%。

藍籌股成交金額593.13億元，佔大市成交44.26%；科指成份股成交金額309.7億元，佔大市成交23.11%；國指成份股成交金額493.44億元，佔大市成交36.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.79%，至99.33億元，佔大市成交7.4%。牛熊證成交金額47.49億元，減少3.66%；窩輪成交金額51.83億元，減少9.48%。

藍籌21隻升，60隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升2.67%，收報6.93元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.87%，收報10.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報29.6元，升5.71%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.49元，跌3.87%。

恒指續低於10天線(19995.93點)，下試20天線(19720.66點)。科指續於10天線(4493.23點)，曾跌穿20天線(4412.19點)。

北水南下合計淨流出3.87億元，終止單日流入。北水本月累計流入390.12億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.23%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.3%。低見19726.15點，是12月9日19695.51點後最低。今日收市報19795.49點，是12月5日後收市新低，當日報19560.44點。連跌2日，累計跌601.56點，對上一次連跌2日是12月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月11日。

科指曾跌最多1.96%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。低見4391.73點，是12月6日4352.64點後最低。今日收市報4414.7點，是12月5日後收市新低，當日報4370.22點。連跌2日，累計跌186.12點，對上一次連跌2日是12月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月11日。

國指曾跌最多1.06%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。低見7110.72點，是12月9日7074.41點後最低。今日收市報7132.69點，是12月5日後收市新低，當日報7014.13點。連跌2日，累計跌227.41點，對上一次連跌2日是12月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月11日。

午後消息股表現

晶泰科技（2228）與微軟中國簽署戰略合作。收報4.78元，升21.32%。

傳阿里擬售銀泰予雅戈爾。阿里巴巴（9988）收報84.35元，跌1.63%。

董明珠稱小米冷氣機專利侵權格力 已賠50萬人幣 小米否認。小米（1810）收報30.35元，跌3.19%。

今早及隔晚消息股表現

澳洲起訴匯控（0005）澳洲分支 未能保護客戶免受詐騙損失。創52周高，見75元，收報75元，升0.54%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）收報0.14元，升6.06%。

新火科技控股（1611）收報2.22元，升2.3%。

民生物流（1292）收購要約遭撤回，復牌。收報2.4元，升2.13%。

中海油（0883）售美國墨西哥灣上游油氣資產。收報17.82元，升0.79%。

中國11月新增人民幣貸款5800億元按月升16%。

內銀股

建行（0939）收報6.28元，升0.64%。

農行（1288）收報4.19元，升2.44%。

工行（1398）收報4.86元，升1.67%。

郵儲行（1658）收報4.47元，升0.68%。

交行（3328）收報5.94元，升1.02%。

招行（3968）收報37.45元，跌0.66%。

中行（3988）收報3.83元，升0.79%。

莎莎（0178）：何榮輝已辭任首席財務總監，鍾明杰接任。收報0.72元，升2.86%。

銀河娛樂（0027）委副主席兼執董呂耀東任主席。收報34.7元，跌3.34%。

中信國際電訊（1883）發盈警，料今年純利跌最多30%。收報2.31元，跌0.43%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.16元，收報11.08元，升2.21%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.15元，收報7.02元，升1.74%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見45.55元，收報41.8元，跌5.86%；一脈陽光（2522）創上市新高，見61.5元，收報59.5元，升0.93%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見29.8元，收報29元，升3.94%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見249.8元，收報235元，跌0.68%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見34.95元，收報34.95元，升11.84%；國富氫能（2582）創上市新高，見116.3元，收報110.4元，跌3.41%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見38.18元，收報38.18元，升0.47%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見412.3元，收報412.2元，升0.54%；博時比特幣（3008）創上市新高，見81.84元，收報81.26元，升4.72%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.96元，收報30.7元，升2.4%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.475元，收報9.47元，升0.42%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.05元，收報13元，升5.09%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見37.84元，收報37.62元，升5.2%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.45元，收報1103.35元，升0.01%；華夏納指（3086）創上市新高，見44.14元，收報44.1元，升0.36%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見37.46元，收報37.3元，升5.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.2元，收報1079.8元，跌0.01%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.99元，收報9.635元，升3.6%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.12元，收報13.05元，升4.74%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見10.45元，收報10.45元，升4.55%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1162.9元，收報1162.9元，升0.06%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.674元，收報1.672元，升5.16%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見570.1元，收報570.1元，升0.02%；湯臣集團（0258）創52周高，見2.75元，收報2.7元，升0.75%；粵海投資（0270）創52周高，見6.56元，收報6.44元，升0.63%；東風集團股份（0489）創52周高，見4.5元，收報4.21元，跌1.86%；中視金橋（0623）創52周高，見1.38元，收報1.3元，升13.04%；星謙發展（0640）創52周高，見1.05元，收報1元，升4.17%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見43.45元，收報40.3元，跌3.59%；匯控（0005）創52周高，見75元，收報75元，升0.54%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.67元，收報5.72元，跌6.08%；遠東控股國際（0036）低見0.033元，收報0.036元，跌2.7%；天利控股集團（0117）低見0.192元，收報0.205元，跌1.91%；慕詩國際（0130）低見0.12元，收報0.128元，跌7.25%；瀛晟科學（0209）低見0.165元，收報0.172元，跌6.01%；大同集團（0544）低見0.082元，收報0.086元，跌14%；安域亞洲（0645）低見0.048元，收報0.05元，跌15.25%；加科思－Ｂ（1167）低見1.3元，收報1.31元，跌5.07%；華油能源（1251）低見0.128元，收報0.13元，跌1.52%；力高集團（1622）低見0.22元，收報0.228元，跌6.56%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.6元，收報1.6元，跌1.23%；大快活集團（0052）低見6.38元，收報6.38元，跌1.85%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.25元，收報2.28元，跌1.72%；漢國置業（0160）低見1.1元，收報1.1元，跌2.65%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.162元，跌1.22%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.93元，跌1.06%；經濟日報集團（0423）低見0.75元，收報0.76元，無升跌；六福集團（0590）低見13.7元，收報13.84元，跌2.54%。

異動股

上升異動股，包括，寶積資本（8168）收報0.071元，升54.35%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.218元，收報0.171元，升42.5%；中國生命集團（8296）收報0.54元，升33.33%；瑞強集團（8427）創52周高，見13.96元，收報13.06元，升29.31%；駿東控股（8277）收報0.214元，升28.92%；佳源服務（1153）創52周高，見0.475元，收報0.35元，升27.27%；北大青鳥環宇（8095）創52周高，見0.48元，收報0.385元，升26.23%；麥迪衛康（2159）收報0.435元，升24.29%；INTL GENIUS（0033）收報3.32元，升22.06%；QUANTUMPH-P（2228）收報4.78元，升21.32%；中國汽車內飾（0048）收報0.184元，升18.71%。

下跌異動股，包括，基石控股（1592）收報0.026元，跌31.58%；世紀聯合控股（1959）收報0.33元，跌31.25%；長城微光（8286）創上市新低，見0.011元，收報0.071元，跌25.26%；連成科技集團（8635）收報0.085元，跌24.11%；萬馬控股（6928）收報0.066元，跌17.5%；基地錦標集團（8460）收報0.057元，跌17.39%；獅騰控股（2562）收報41元，跌16.33%；國瑞健康（2329）收報0.1元，跌15.97%；成志控股（1741）收報0.043元，跌15.69%；C-LINK SQ（1463）收報0.35元，跌15.66%；信源企業集團（1748）收報2.91元，跌15.65%。

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