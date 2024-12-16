根據澳門政府公布，澳門新建成的戶外表演區，首場演出將於12月28日舉行，預計接待1.5萬名觀眾，並將請來來自港澳、內地、韓國的知名歌手和藝人，演藝紅星張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、萬妮達及黃大煒等親臨獻唱。當局公布，該項活動預算約2000萬元。資料又顯示，該項預熱演唱會，電視廣播（0511）（TVB）亦參與其中。

她又說，在表演區舉辦活動期間，葡京人酒店會配合政府在周邊交通配套方面需求，協助散場分流，她亦希望餐飲商戶延長營業時間。葡京人更新增葡萄牙餐廳開幕，冀為澳門市民及遊客提供多元化美食體驗。

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