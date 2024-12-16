踏入聖誕旺季，澳門葡京人所屬的澳門主題公園度假村主席梁安琪今日接受當地傳媒訪問時表示，葡京人在聖誕及農曆新年假期的酒店預訂率已爆滿，料會愈來愈好。她又相信位於項目傍邊，可容納5萬名觀眾的澳門戶外表演區啓用及舉辦預熱音樂會，有助帶動周邊片區酒店及商戶興旺。她透露，葡京人明年會推出不同計劃配合，希望帶動酒店生意和吸客。
根據澳門政府公布，澳門新建成的戶外表演區，首場演出將於12月28日舉行，預計接待1.5萬名觀眾，並將請來來自港澳、內地、韓國的知名歌手和藝人，演藝紅星張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、萬妮達及黃大煒等親臨獻唱。當局公布，該項活動預算約2000萬元。資料又顯示，該項預熱演唱會，電視廣播（0511）（TVB）亦參與其中。
她又說，在表演區舉辦活動期間，葡京人酒店會配合政府在周邊交通配套方面需求，協助散場分流，她亦希望餐飲商戶延長營業時間。葡京人更新增葡萄牙餐廳開幕，冀為澳門市民及遊客提供多元化美食體驗。
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