moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

梁安琪：葡京人聖誕新年酒店預訂爆滿 料受惠鄰近戶外表演區啟用

踏入聖誕旺季，澳門葡京人所屬的澳門主題公園度假村主席梁安琪今日接受當地傳媒訪問時表示，葡京人在聖誕及農曆新年假期的酒店預訂率已爆滿，料會愈來愈好。她又相信位於項目傍邊，可容納5萬名觀眾的澳門戶外表演區啓用及舉辦預熱音樂會，有助帶動周邊片區酒店及商戶興旺。她透露，葡京人明年會推出不同計劃配合，希望帶動酒店生意和吸客。

根據澳門政府公布，澳門新建成的戶外表演區，首場演出將於12月28日舉行，預計接待1.5萬名觀眾，並將請來來自港澳、內地、韓國的知名歌手和藝人，演藝紅星張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、萬妮達及黃大煒等親臨獻唱。當局公布，該項活動預算約2000萬元。資料又顯示，該項預熱演唱會，電視廣播（0511）（TVB）亦參與其中。

她又說，在表演區舉辦活動期間，葡京人酒店會配合政府在周邊交通配套方面需求，協助散場分流，她亦希望餐飲商戶延長營業時間。葡京人更新增葡萄牙餐廳開幕，冀為澳門市民及遊客提供多元化美食體驗。

其他報道

全日沽空金額減14% 恒生中國企業沽空增15%

恒指收市跌175點 科指跌1.4% 連跌兩日 成交減15% 北水轉流出

TVB研在大灣區設總部 與港並行雙總部制 許濤：核心市場將擴展至大灣區

與藝人王賢誌同名男子申請破產

戈壁創投推第二基金總值5000萬美元 涉投資巴基斯坦初創

尚晉引內地戶外品牌「蕉下」攻港澳 港首分店設於時代廣場

英皇娛樂推「星級旅行團」 頭炮活動坐楊受成私人遊艇遊大澳 明年與關智斌遊福岡

麥格理：中國經濟持續溫和改善 政策轉向正在生效

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指跌0.16% 創板指險守2200點

晶泰科技與微軟中國簽署戰略合作 一度升逾兩成

瑞穗：數據反映政策不足以提振中國經濟增長 呼籲採取更強有力刺激措施