匯豐環球研究發表報告指，澳門博彩業經過2024年表現強勁的一年之後，今年料不及去年般「牛」，並料明年濠賭股計及淨贖回1億美元債券後，總發債會達22.5億美元。其指出，去年澳門博彩業相關債券由今年起截至12月9日止，非年化總回報達8%，跑贏了亞洲除日本外基準指數的5.7%回報。但是經過過去兩年給予超配的評級之後，今年則轉為輕微超配澳門博彩業債券。
英文網上博彩媒體《GGR Asia》引述花旗的報告則指，由於見到眾多高端中場的賭客出現，對12月份賭收水平符合其預測的185億澳門元水平，感到舒適，這亦意味12月的賭收會與11月份持平。同時由於國家主席將於12月18日至20日訪澳，其從六大博企方面了解到，均預期12月的表現會放慢。其觀察顯示，投放於高端中場的百家樂枱數目按月減少8%，平均中場百家樂枱最少賭注按年減少4%。數據顯示高端中場玩家數目比2023年12月多26%，並且比去年多一個豪賭級「巨鯨」，達到21個。
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