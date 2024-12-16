英文網上博彩媒體《GGR Asia》引述花旗的報告則指，由於見到眾多高端中場的賭客出現，對12月份賭收水平符合其預測的185億澳門元水平，感到舒適，這亦意味12月的賭收會與11月份持平。同時由於國家主席將於12月18日至20日訪澳，其從六大博企方面了解到，均預期12月的表現會放慢。其觀察顯示，投放於高端中場的百家樂枱數目按月減少8%，平均中場百家樂枱最少賭注按年減少4%。數據顯示高端中場玩家數目比2023年12月多26%，並且比去年多一個豪賭級「巨鯨」，達到21個。

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