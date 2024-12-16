港交所（0388）公布，旗下的香港場外結算公司將由明年1月13日起接受境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」的抵押品。
新增的合資格抵押品可用於支付「北向互換通」交易的初始保證金，爲國際投資者提供更大的靈活性，提高其資金使用效率。這項優化措施也將有助於進一步吸引國際投資者持有中國銀行間債券市場的債券，推動人民幣國際化。
截至2024年11月底，共有71家境外機構參與「北向互換通」。2024年11月，互換通日均成交額達182億元人民幣，較2023年5月的約30億元人民幣大幅增加。
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