美高梅指，《澳門2049》共分8個節目，融合全球20個國家和地區科技，全新呈現非遺。美高梅中國董事長及執行董事何超瓊表示，《澳門2049》為非遺在現代社會的傳承、創新與傳播開辟了新的路徑，讓觀眾在領略文化魅力的同時感受到現代科技的無限可能，為整個澳門演出市場的發展提供了強大的支持。

此外，機械矩陣動態藝術裝置 《獅來運轉》由即日起於美獅美高梅金獅大堂向公眾展出，有關裝置歷經一年時間設計、打磨而成，當中通過科技應用使其圖形翻轉及變化， 讓觀衆能近距離一睹科技和藝術結合。

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