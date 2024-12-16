耀才證券（1428）表示，今年耀才證券、葉茂林慈善基金連續三年贊助由基督教靈實協會主辦的「靈實行出希望慈善行」,，是次慈善行籌募經費目的是用作擴建靈實寧養院之用。集團主席葉茂林表示，每年均會積極支持靈實的募捐活動，盼望能為香港各類康復者提供全面照顧及優質服務，為有需要的人士提供更多關愛及支援。
「靈實行出希望慈善行」日前於清水灣鄉村俱樂部舉行，吸引數千名健兒參與。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬代表集團出席，與基督教靈實協會董事會主席關繼祖教授、清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光醫生等一同主持開步儀式。其後許繹彬更率領一眾員工，以身體力行方式參與靈實慈善行。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，一向鼓勵同事積極參與慈善行活動，除可鍛煉身體、促進身心健康外，更可藉此活動向社會傳遞更多正能量。
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