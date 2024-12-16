報道引述知情人士指，小象超市出海項目組的成員主要由優選（社區團購）、快驢（針對餐飲企業供貨平台）、小象（自營即時零售業務）業務中抽調而來，產研團隊已有上百人，業務團隊也有數十人，知情人士稱「規模並不小，但前期階段做得很謹慎，保密度也很高。」

報道指出，Keeta在沙特推出至今仍未算成熟，但增長樂觀，已是當地飲食App排行榜第二位，知情人士稱，Keeta外賣明年還會繼續向杜拜等地拓展。

今年7月，Keeta在港亦由餐飲外賣拓展到便利店，7-Eleven便利店亦入駐Keeta。消息人士指出，出對需求與成本的考量，或是今次沒有選擇在港「試水溫」。消息人士指出，香港便利店密度高，用戶對食物雜貨的線上下單依賴度並沒有沙特高，做外賣有足夠毛利空間；但如果前置倉零售，除非大規模投資自有品牌，否則利潤空間不夠、搭起來之後可能會燒錢。

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