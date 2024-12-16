澳門博彩（0880）兩名聯席主席兼執行董事梁安琪、霍震霆及執行董事岑康權，分別向聯交所申報，在12月15日因為所持有可用於購入股份的股本衍生工具未有行使，並已到期，或被註銷，因此三人不用再中報被視為持有的3210萬股、321萬股及321萬股購股權。在完成申報後，梁、霍、岑三人在澳博的持股，由原來分別約0.1%、8.54%及0.15%，降至0.05%、8.09%及0.11%。
翻查澳博截至6月底止中期業績報告顯示，今次梁、霍、岑三人不行使的購股權為其手上全部購股權，一律於今年12月14日到期，行使價全部為9.18元，較澳博現價2.76元有2.32倍溢價。若獲行使，澳博理論上涉值約近3.54億元。在這個情況下，高溢價的購股構通常難以獲行使。
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