翻查澳博截至6月底止中期業績報告顯示，今次梁、霍、岑三人不行使的購股權為其手上全部購股權，一律於今年12月14日到期，行使價全部為9.18元，較澳博現價2.76元有2.32倍溢價。若獲行使，澳博理論上涉值約近3.54億元。在這個情況下，高溢價的購股構通常難以獲行使。

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