中電控股（0002）旗下中華電力今年首次推出可持續發展創作計劃，透過比賽增加青少年對可持續發展和社會責任的認識。計劃由中電社區節能基金資助，夥拍工程及科技學會（香港分會），舉辦「節能低碳創明天比賽」，並於12月14日進行決賽及頒獎禮。經過一番遴選，最終由城市大學、科技大學及香港大學學生組成的U14隊奪得大學組金獎；副學士及高級文憑組別則由香港資訊科技學院及青年學院學生組成的SD56組贏得金獎。
隊伍U14 勇奪大學組金獎，團隊發明充電震動鞋墊，期望借助觸感反應，為視障人士提供定位導航。奪得副學士及高級文憑組金獎的隊伍SD56 ，同樣關注視障人士的需要。他們希望未來繼續改進研發方案，減少視障人士上網處理資訊所需時間，改善他們的上網體驗，進一步拉近他們與資訊科技世界的距離。
中電「節能低碳創明天比賽」分大學組和副學士及高級文憑組兩個組別，吸引來自不同大專院校合共超過90個隊伍報名參加。他們以改善弱勢社群生活及能源效益為目標，設計實用解決方案。20隊入圍隊伍獲得中華電力資助1.5萬元，將方案概念製作原型（Prototype），並對原型進行測試，由大會安排專業工程師及社福界代表對原型提供意見，協助參賽學生逐步將構思實踐。最後由決賽評審選出兩個組別合共8隊得獎隊伍，贏取總值11萬元獎金。
中電企業發展總裁莊偉茵表示，中華電力舉辦『節能低碳創明天比賽』希望鼓勵年青人發揮創意，亦多關心社會，利用大家在能源效益及節能方面的知識，協助弱勢社群改變用電習慣及生活質素。機電工程署署長潘國英讚揚入圍隊伍開發的方案展現了無限創意，更體現了敏銳的觀察力和強大的執行力。