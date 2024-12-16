隊伍U14 勇奪大學組金獎，團隊發明充電震動鞋墊，期望借助觸感反應，為視障人士提供定位導航。奪得副學士及高級文憑組金獎的隊伍SD56 ，同樣關注視障人士的需要。他們希望未來繼續改進研發方案，減少視障人士上網處理資訊所需時間，改善他們的上網體驗，進一步拉近他們與資訊科技世界的距離。

中電「節能低碳創明天比賽」分大學組和副學士及高級文憑組兩個組別，吸引來自不同大專院校合共超過90個隊伍報名參加。他們以改善弱勢社群生活及能源效益為目標，設計實用解決方案。20隊入圍隊伍獲得中華電力資助1.5萬元，將方案概念製作原型（Prototype），並對原型進行測試，由大會安排專業工程師及社福界代表對原型提供意見，協助參賽學生逐步將構思實踐。最後由決賽評審選出兩個組別合共8隊得獎隊伍，贏取總值11萬元獎金。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，中華電力舉辦『節能低碳創明天比賽』希望鼓勵年青人發揮創意，亦多關心社會，利用大家在能源效益及節能方面的知識，協助弱勢社群改變用電習慣及生活質素。機電工程署署長潘國英讚揚入圍隊伍開發的方案展現了無限創意，更體現了敏銳的觀察力和強大的執行力。