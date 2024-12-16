由即日起至2025年4月9日，全球科創團隊可向大會提交智慧能源領域的創新技術和解決方案。比賽共設六大範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「CCUS技術」、「綠色燃料及氫能」、「能源智能化」及「智慧城市」。今屆涵蓋更深更廣，於「綠色燃料」比賽範疇中，新增可持續生物質原料處理技術、可持續航空燃料（SAF）和綠色甲醇等，期望更多綠色能源初創團隊參與賽事。除了冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、導師、投資方將與獲獎團隊交流，致力發掘和孕育更多綠色獨角獸。

過往三屆TERA-Award大賽已從全球招募到來自超過59個國家和地區，合共超過900創業項目。過往三屆冠軍項目均可獲100萬美元獎金。李家傑指：「我們期望創建一個初創企業與投資者的配對平台，讓投資者物識有潛力的綠色初創項目，科創團隊則從而獲得資金及應用場景，加快『從0到1』、『從1到10』的創業進程，讓項目從實驗室落實到市場應用，加快商品化及規模化。」。

TERA-Award大賽組委會執行主席陳英龍呼籲全球創新團隊參與大賽。 TERA-Award大賽總統籌何成恩表示：「今年大賽全方位升級，並進一步拓展至全球。」