指尖悅動指，劉傑確認，他與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請公司股東及聯交所垂注。同時，李妮妮已獲委任為提名委員會主席以替代劉傑，同樣即日起生效。公司現正物色適當人選填補董事會主席兼公司首席執行官的空缺， 並將適時另行刊發公告。

李妮妮在本月5日始獲委任為執董，據公司介紹，李妮妮現年42歲，於2013年12月3日加入集團，現為集團副總裁，主要負責業務營運及項目管理，她亦自2013年12月起擔任公司附屬公司上海遊民網絡科技有限公司副總裁。加入集團前，她曾與集團的創始人共事，並擁有超過10年的網絡遊戲營運及管理經驗。

指尖悅動則在今年11月公布，高等法院發出命令，同意證監會修訂呈請並包括其他案件管理指示，添加公司全資附屬公司FT Entertainment Limited及上海遊民網絡科技有限公司為答辯人；及加入對劉傑及若干前董事的指控，內容有關相關集團公司於2020年5月至2021年3月期間授出的外部貸款，構成證監會尋求的額外濟助的基礎，即就相關集團公司授出貸款承受的損失而以該等公司為受益人發出的補償令。