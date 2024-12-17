科技股推動納指再創紀錄新高，聯儲局本周料減息25個基點。美國12月服務業擴張速度創逾三年最快，在製造業下滑加劇之際為經濟提供動力。高盛經濟學家表示，聯儲局本周會議可能發出未來放慢寬鬆步伐的信號，1月料將「跳過」減息。特朗普表示烏克蘭應為終戰協議做準備，他淡化了烏克蘭被佔領土的價值，並稱沒有邀請澤連斯基出席就職典禮。軟銀CEO孫正義向特朗普承諾，未來四年將對美國總計投資1,000億美元，創造10萬就業崗位。路透社報道，特朗普過渡團隊計劃撤銷拜登時期的電動汽車政策，擬採取進一步措施阻止來自中國的汽車、零組件和電池材料。

道瓊斯工業平均指數收跌110點，跌幅0.26%，報43717點。標普500指數收漲22點，升幅0.38%，報6074點。納斯達克綜合指數收漲247點，或1.25%，報20173點。

聯合健康跌4.22%，報498.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累135點，而Honeywell升3.68%，報236元，貢獻道指51點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報251.04元，升1.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報196.66元，升3.6%，亞馬遜(美：AMZN)收市報232.93元，升2.4%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報624.24元，升0.62%，英偉達(美：NVDA)收市報132元，跌1.67%，微軟(美：MSFT)收市報451.59元，升0.96%，Tesla (美：TSLA)收市報463.02元，升6.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報515點。德國DAX指數收跌0.46%，報20313點；法國CAC 40指數跌0.71%，報7357點；英國富時100指數收跌0.47%，報8262點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，報6829點。

美國2年期債息曾升最多0.2%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.29%。高見4.2532厘，是11月26日4.2932厘後最高。收市報4.249厘，是11月26日後收市新高，當日報4.2561厘。連升6日，累計升0.1449厘，對上一次連升6日是10月28日。

美國10年期債息曾升最多0.32%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.77%。高見4.4106厘，是11月22日4.4258厘後最高。收市報4.3967厘，是12月13日後收市新高，當日報4.3967厘。

美2年期10年期債息曾低見13.721基點，是12月13日12.264基點後最窄。收市報14.352基點，是12月12日後收市新低，當日報13.296基點。

美3個月10年期債息曾高見8.304基點，是2022年11月8日9.934基點後最闊。收市報7.712基點，是2022年11月7日後收市最闊，當日報13.176基點。連升8日，累升36.107基點，對上一次連升8日是10月9日。

金龍指數曾跌最多2.21%，是12月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.51%。低見6828.8點，是12月5日6762.2點後最低。收市報6829.9點，是12月5日後收市新低，當日報6775.42點。連跌2日，累計跌233.34點，對上一次連跌2日是12月11日。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.32%，是12月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.56%。低見43686.85點，是11月21日43345.58點後最低。收市報43717.48點，是11月20日後收市新低，當日報43408.47點。連跌8日，累計跌1296.56點，對上一次連跌8日是2018年6月21日。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是4月17日。

標指曾升最多0.56%，是12月11日後最大升幅，當日升幅為0.96%。高見6085.19點，是12月11日6092.59點後最高。收市報6074.08點，是12月11日後收市新高，當日報6084.19點。

納指曾升最多1.39%，是12月11日後最大升幅，當日升幅為1.87%。高見20204.58點，創紀錄新高。收報20173.89點，創收市價計新高。連升2日，累計升271.05點，對上一次連升2日是12月2日。

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