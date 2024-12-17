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港股ADR跌83點 夜期低水40點 美期跌亞股個別發展

美股向上，港股ADR跌83點或0.42%，報19713點，即月恒指夜期跌66點，報19755點，夜期低水40點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.59%，折合報402.68元；阿里巴巴（9988）跌2%，折合報83.62元；美團（3690）跌3.02%，折合報157.18元；匯控（0005）升0.06%，折合報75.6元；建行（0939）升0.56%，折合報6.23元。

道期現跌0.142%；標期現跌0.13%；納期現跌0.09%。日本東證指數現升0.37%；韓國KOSPI指數現跌0.69%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.47%。

VIX指數隔晚升6.37%或0.88點，報14.69點。

紐油現跌0.16%或0.11美元，報70.59美元；布油現跌0.77%或0.57美元，報73.91美元；金價現跌0.02%或0.76美元，報2651.96美元；LME 銅期貨隔晚升0.11%或10美元，報9062.5美元。比特幣現升0.11%或120.67美元，報106195.7美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.3908厘。

今日焦點股份可留意：

有線寬頻（1097）1635.8萬售停用IP地址予MongoDB。

奧思（1161）全年盈利按年減少38.2%至6810萬，每股末期息減七成至二仙。

商人黃皓近1億購德益控股（9900）逾三成股權，擬較市價折讓六折全購。

指尖悅動（6860）主席劉傑辭任。

宏安（1222）棄租啟鑽街市，不足一月內兩宗料賠房委會近千萬。

中電（0002）首推可持續發展創作計劃辦比賽，大獎得主為視障人士提供方案。

阿信屋母企（0759）盈轉虧，半年蝕2865萬。

梁安琪、霍震霆等三高層持澳博（0880）購股權到期不獲行使。

美團（3690）續推業務出海，據報「小象超市」出海首站落地沙特。

耀才（1428）連續三年贊助「靈實行出希望慈善行」，募經費擴建寧養院。

美高梅（2282）與張藝謀合作非博彩重頭駐場表演正式首演。

港交所（0388）下月13日起接受在岸國債作「北向互換通」抵押品。

劉明輝減持中國燃氣（0384）

 

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