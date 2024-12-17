恒指今早低開117點或0.6%，報19678點，大市成交金額18億元；國指今早低開37點或0.53%，報7095點。恒生科技指數開市報4387點，跌0.61%。上升股份比例為4.99%，下跌為6.43%，無升跌為88.57%。
藍籌3隻升，55隻下跌，25隻無升跌。小米（1810）升0.66%，報30.55元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.12%，報85.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，19隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報30.55元，升0.66%；跌幅最大的是百度（9888）開市報85.35元，跌2.12%。
恒指跌穿20天線(19721.38點)。科指跌穿20天線(4411.82點)。
有線寬頻（1097）1635.8萬售停用IP地址予MongoDB。無成交，報0.031元。
奧思（1161）全年盈利按年減少38.2%至6810萬，每股末期息減七成至二仙。見52周低0.77元，開市報0.77元，跌14.44%。
商人黃皓近1億購德益控股（9900）逾三成股權，擬較市價折讓六折全購。無成交，報2.02元。
指尖悅動（6860）主席劉傑辭任。無成交，報0.101元。
宏安（1222）棄租啟鑽街市，不足一月內兩宗料賠房委會近千萬。無成交，報0.02元。
中電（0002）首推可持續發展創作計劃辦比賽，大獎得主為視障人士提供方案。開市報64.2元，跌0.7%。
阿信屋母企（0759）盈轉虧，半年蝕2865萬。無成交，報0.14元。
梁安琪、霍震霆等三高層持澳博（0880）購股權到期不獲行使。開市報2.76元，無升跌。
美團（3690）續推業務出海，據報「小象超市」出海首站落地沙特。開市報156.9元，跌1.69%。
耀才（1428）連續三年贊助「靈實行出希望慈善行」，募經費擴建寧養院。無成交，報2.27元。
美高梅（2282）與張藝謀合作非博彩重頭駐場表演正式首演。開市報9.94元，無升跌。
港交所（0388）下月13日起接受在岸國債作「北向互換通」抵押品。開市報297元，跌0.2%。
劉明輝減持中國燃氣（0384）。開市報6.57元，無升跌。
破頂股包括，華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見35.15元，開市報35.15元，升0.57%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.3元，開市報13.3元，升2.31%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見38元，開市報38元，升1.01%；復星旅遊文化（1992）創52周高，見7.36元，開市報7.36元，升0.14%；夢金園（2585）創52周高，見16.02元，開市報16.02元，升1.39%。
2隻股份創上市新低，包括九源基因（2566）低見6.9元，開市報6.9元，跌0.86%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.668元，開市報4.668元，跌1.06%。
創52周低，包括，利亞零售（0831）低見0.405元，開市報0.405元，跌1.22%；奧思集團（1161）低見0.77元，開市報0.77元，跌14.44%。
異動股
上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）開市報0.445元，升14.1%；中國紅包（8316）開市報0.27元，升13.92%；上海青浦消防（8115）開市報4.2元，升9.95%；多點數智（2586）開市報7.03元，升7%；寶尊電商－Ｗ（9991）開市報7.67元，升6.23%；易居企業控股（2048）開市報0.182元，升5.81%；御德國際控股（8048）開市報0.02元，升5.26%；獅騰控股（2562）開市報43元，升4.88%；復宏漢霖（2696）開市報23.3元，升4.72%；華康生物醫學（8622）開市報0.179元，升4.68%；世紀聯合控股（1959）開市報0.345元，升4.55%。
下跌異動股，包括，奧思集團（1161）見52周低0.77元，開市報0.77元，跌14.44%；大成生化科技（0809）開市報0.088元，跌8.33%；中國集成控股（1027）開市報0.66元，跌5.71%；宏強控股（8262）開市報0.023元，跌4.17%；平安好醫生（1833）開市報7元，跌4.11%；國農金融投資（8120）開市報0.475元，跌4.04%；宏光半導體（6908）開市報0.59元，跌3.28%；香港寬頻（1310）開市報5.11元，跌3.04%；百本醫護（2293）開市報0.64元，跌3.03%；鍋圈（2517）開市報1.96元，跌2.97%。
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