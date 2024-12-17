恒指今早低開117點或0.6%，報19678點，大市成交金額18億元；國指今早低開37點或0.53%，報7095點。恒生科技指數開市報4387點，跌0.61%。上升股份比例為4.99%，下跌為6.43%，無升跌為88.57%。