體育用品股普遍向下，安踏（2020）現報80.45元，跌1.11%；李寧（2331）現報16.56元，跌0.96%；361度（1361）現報4.25元，無升跌；特步（1368）現報5.9元，升1.2%；滔搏（6110）現報2.7元，跌0.37%；中國動向（3818）現報0.355元，無升跌；寶勝國際（3813）現報0.5元，無升跌。

其餘方面，會議強調，將思想和行動統一到黨中央關於經濟情勢的科學判斷和明年經濟工作的決策部署。確保各項工作有力有序推進。要靠前抓好落實，能早則早、寧早勿晚，齊心協力、積極作為，以紮實有效的工作為全局多作貢獻。

會議對優化完善地方政府專案債券管理機製作出部署，指出要實行地方政府專案債券投向領域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房，擴大用作項目資本金範圍。要優化專案審核和管理機制，適度增加地方政府自主權和彈性，提高債券發行使用效率。要強化專項債券全流程管理，完善資金監理機制與償還機制。要做好明年專款債券發行使用，儘早形成實體工作量，為推動經濟持續回升向好提供強力支撐。

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