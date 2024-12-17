moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 港元升值至一周最強

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.07點子至4.47345%，是12月12日後最高，當日報4.48125%。對上一次連升2日是12月10日，當日拆息報4.3953%。

港元現報7.772元升值21點子，曾貶值最多8點子，報7.7749元，亦曾升值最多27點子，報7.7714元，是12月10日7.771元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.22億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.43點子至3.9%，是12月13日後最高；1星期HIBOR跌4.06點子至4.03881%，是12月9日後最低；2星期HIBOR升9.76點子至4.23714%，是10月21日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.05點子至4.35423%，是12月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.14452%，是12月13日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.1%，是12月16日後最低。

美元指數現報106.804貶值0.054點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4878%，終止連續4日收窄，利差是2024年12月11日後最闊，當日差距為-0.5114%。

對上一次終止連續4日收窄，是2024年12月05日，當日利差報-0.5874%。

其他報道

Shein擬報倫敦IPO擬出售少於10%股份

TikTok周受資與特朗普會面

極智嘉科技申請香港IPO

特斯拉股價再創新高 馬斯克身家突破4700億美元

國務院：研究推進足球振興發展相關工作

滬深三大指數低開 人行進行3554億元人幣逆回購

恒指今早低開117點 科指跌0.6% 跌穿20天線

佑駕創新IPO 入場費4080.75元

港股ADR跌83點 夜期低水40點 美期跌亞股個別發展

美債息上升 道指跌110點 納指創即市及收市新高

北水增持農行 減持盈富