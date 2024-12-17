港元現報7.772元升值21點子，曾貶值最多8點子，報7.7749元，亦曾升值最多27點子，報7.7714元，是12月10日7.771元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.22億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.43點子至3.9%，是12月13日後最高；1星期HIBOR跌4.06點子至4.03881%，是12月9日後最低；2星期HIBOR升9.76點子至4.23714%，是10月21日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.05點子至4.35423%，是12月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.14452%，是12月13日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.1%，是12月16日後最低。

美元指數現報106.804貶值0.054點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4878%，終止連續4日收窄，利差是2024年12月11日後最闊，當日差距為-0.5114%。

對上一次終止連續4日收窄，是2024年12月05日，當日利差報-0.5874%。

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