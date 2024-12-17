聯儲局周四公布議息結果，市場持觀望態度，美股隔晚上升，今早美期回軟，亞股個別發展，日、台股上升，A股、港股、韓股下跌。今早人民幣中間價與市場預期差達956點子，創4個月最多，人民幣早段曾貶值見近兩周最弱，其後在中資大行於即期市場大量賣出美元後，在岸價轉升值。