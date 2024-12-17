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恒指半日跌76點 科指跌0.49% 北水轉流入

聯儲局周四公布議息結果，市場持觀望態度，美股隔晚上升，今早美期回軟，亞股個別發展，日、台股上升，A股、港股、韓股下跌。今早人民幣中間價與市場預期差達956點子，創4個月最多，人民幣早段曾貶值見近兩周最弱，其後在中資大行於即期市場大量賣出美元後，在岸價轉升值。

恒指今早低開117點，高位升11點，低位跌174點，高低波幅186點。上升股份比例為16.74%，下跌為35.68%，無升跌為47.56%。

恒指半日跌76點或0.39%，報19718點，大市成交金額668億元；國指跌21點或0.3%，報7110點。恒生科技指數收報4392點，跌0.49%。

藍籌股成交金額280.11億元，佔大市成交41.93%；科指成份股成交金額146.55億元，佔大市成交21.93%；國指成份股成交金額235.05億元，佔大市成交35.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.13%，至86.28億元，佔大市成交12.91%。牛熊證成交金額43.56億元，減少8.27%；窩輪成交金額42.72億元，減少17.57%。

藍籌18隻升，62隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升2.49%，收報17.26元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌2.56%，收報28.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報20元，升3.52%；跌幅最大的是閱文（0772）收報28元，跌5.41%。

恒指跌穿20天線(19723.4點)。科指跌穿20天線(4412.09點)，50天線(4484.31點)跌穿10天線(4490.73點)。

北水南下合計淨流入35.38億元，終止單日流出。北水本月累計流入425.5億元，按月減少65.97%。淨流入金額是12月13日143.05億元後最多。

國務院：研究推進足球振興發展相關工作。

體育用品股

安踏（2020）收報81.35元，無升跌。

李寧（2331）收報16.86元，升0.84%。

361度（1361）收報4.25元，無升跌。

特步（1368）收報5.84元，升0.17%。

滔搏（6110）收報2.86元，升5.54%。

中國動向（3818）收報0.355元，無升跌。

非凡領越（0933）收報0.68元，無升跌。

寶勝國際（3813）收報0.5元，無升跌。

有線寬頻（1097）1635.8萬售停用IP地址予MongoDB。收報0.031元，無升跌。

奧思（1161）全年盈利按年減少38.2%至6810萬，每股末期息減七成至二仙。見52周低0.72元，收報0.79元，跌12.22%。

商人黃皓近1億購德益控股（9900）逾三成股權，擬較市價折讓六折全購。收報2.02元，無升跌。

指尖悅動（6860）主席劉傑辭任。收報0.104元，升2.97%。

宏安（1222）棄租啟鑽街市，不足一月內兩宗料賠房委會近千萬。收報0.02元，無升跌。

中電（0002）首推可持續發展創作計劃辦比賽，大獎得主為視障人士提供方案。收報64.2元，跌0.7%。

阿信屋母企（0759）盈轉虧，半年蝕2865萬。見52周低0.128元，收報0.13元，跌7.14%。

梁安琪、霍震霆等三高層持澳博（0880）購股權到期不獲行使。收報2.76元，無升跌。

美團（3690）續推業務出海，據報「小象超市」出海首站落地沙特。收報158.2元，跌0.88%。

耀才（1428）連續三年贊助「靈實行出希望慈善行」，募經費擴建寧養院。收報2.26元，跌0.44%。

美高梅（2282）與張藝謀合作非博彩重頭駐場表演正式首演。收報9.73元，跌2.11%。

港交所（0388）下月13日起接受在岸國債作「北向互換通」抵押品。收報299.8元，升0.74%。

劉明輝減持中國燃氣（0384）。收報6.49元，跌1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見9.35元，收報8.08元，升0.75%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15.8元，收報15.66元，升11.06%；經緯天地（2477）創上市新高，見6.03元，收報5.91元，升11.51%；一脈陽光（2522）創上市新高，見63.5元，收報61.05元，升2.61%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見39.5元，收報38.4元，升9.87%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.14元，收報39.14元，升2.51%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見418.6元，收報418.5元，升1.53%；博時比特幣（3008）創上市新高，見82.8元，收報82.8元，升1.9%；博時以太幣（3009）創上市新高，見31.12元，收報31.12元，升1.37%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.6元，收報9.6元，升1.37%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.3元，收報13.18元，升1.38%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1141.5元，收報1140.85元，無升跌；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見21.18元，收報21.16元，升1.54%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見38.6元，收報38.16元，升1.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.5元，收報1104.5元，升0.1%；華夏納指（3086）創上市新高，見44.72元，收報44.7元，升1.36%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見37.8元，收報37.8元，升1.34%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.3元，收報1080.2元，升0.04%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見37.6元，收報37.6元，升1.13%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.48元，收報13.26元，升1.61%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見10.62元，收報10.62元，升1.63%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.696元，收報1.696元，升1.44%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.252元，收報1.252元，升1.46%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見12.33元，收報12.33元，升1.23%；ＦＬ二南方納指（7266）創上市新高，見28.2元，收報28.18元，升2.77%；農業銀行（1288）創52周高，見4.27元，收報4.19元，無升跌；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.58元，升0.39%；捷隆控股（1425）創52周高，見0.73元，收報0.72元，跌1.37%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見2.3元，收報2.29元，升5.53%；利特米（1936）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升10.39%；雲頂新耀－Ｂ（1952）創52周高，見52.15元，收報50.7元，升3.47%；華夏控股（1981）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升5.26%；復星旅遊文化（1992）創52周高，見7.38元，收報7.38元，升0.41%；麥迪衛康（2159）創52周高，見0.68元，收報0.65元，升49.43%。

破頂指數成份股包括，農業銀行（1288）創52周高，見4.27元，收報4.19元，無升跌。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.13元，收報7.28元，跌0.68%；新世界發展（0017）低見5.58元，收報5.71元，跌0.17%；思派健康（0314）低見4.45元，收報4.95元，跌0.2%；暢由聯盟（1039）低見0.053元，收報0.058元，跌1.69%；加科思－Ｂ（1167）低見1.25元，收報1.26元，跌3.82%；正通汽車（1728）低見0.083元，收報0.084元，跌9.68%；百威亞太（1876）低見7.13元，收報7.28元，跌0.68%；德康農牧（2419）低見30.65元，收報30.65元，跌2.39%；荃信生物－Ｂ（2509）低見8.2元，收報8.2元，跌0.73%；宜搜科技（2550）低見5.71元，收報5.79元，跌6.16%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.2元，收報6.22元，跌2.51%；永發置業（0287）低見3元，收報3元，跌7.69%；經濟日報集團（0423）低見0.75元，收報0.75元，跌1.32%；WKK INTL（0532）低見0.335元，收報0.335元，跌2.9%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；陳唱國際（0693）低見0.98元，收報0.99元，跌7.48%；首惠產業金融（0730）低見0.103元，收報0.103元，跌3.74%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.128元，收報0.13元，跌7.14%；利亞零售（0831）低見0.4元，收報0.42元，升2.44%；中遠海能（1138）低見5.8元，收報5.8元，跌3.33%。

異動股

上升異動股，包括，寶積資本（8168）收報0.114元，升60.56%；麥迪衛康（2159）創52周高，見0.68元，收報0.65元，升49.43%；世紀聯合控股（1959）收報0.435元，升31.82%；寶尊電商－Ｗ（9991）收報9.3元，升28.81%；守益控股（2227）收報0.107元，升25.88%；中國汽車內飾（0048）收報0.225元，升22.28%；實德環球（0487）收報0.07元，升16.67%；勝龍國際（1182）收報0.32元，升16.36%；艾迪康控股（9860）收報7.26元，升16.16%；中播數據（0471）收報0.76元，升15.15%；樂普生物－Ｂ（2157）收報3.04元，升14.72%。

下跌異動股，包括，高科橋（9963）收報0.3元，跌24.05%；榮尊國際控股（1780）收報1元，跌18.7%；德斯控股（8437）收報0.265元，跌17.19%；長城微光（8286）收報0.059元，跌16.9%；環康集團（8169）收報0.043元，跌15.69%；中國置業（0736）收報0.178元，跌14.83%；恆富控股（0643）收報0.32元，跌14.67%；三巽控股（6611）收報0.078元，跌14.29%；中國生命集團（8296）收報0.465元，跌13.89%。

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