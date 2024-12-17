阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權，預計因出售銀泰而錄得的虧損約為93億元（相當於13億美元）。

阿里巴巴指，銀泰是中國領先的百貨企業之一，銀泰出售的完成須通過中國經營者集中審查和其他慣例交割條件。今次買家雅戈爾集團來頭不小，據官網介紹，集團在2023年度實現銷售收入1916億元，利潤總額42億元，實繳稅收44億元。位居中國民營企業500强的第36位。截止2023年底，雅戈爾集團總資產1014億元，淨資產428億元，旗下雅戈爾時尚（滬600177）於上交所上市。

早在今年二月已傳出阿里巴巴（9988）擬出售銀泰百貨，昨有內媒報道阿里巴巴正與銀泰百貨接洽，擬將銀泰百貨相關股份出售給紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾，而內地零售行業資訊網站聯商網更刊登了一張「銀泰項目簽約儀式」的圖片，上面另有雅戈爾及阿里巴巴的商標。其後更獲銀泰百貨回應「具體以明天（17日）公告為準」。

值得留意的是，銀泰曾是阿里新零售業務的一個重要組成部分，阿里巴巴早於2014年斥53.7億元戰略投資銀泰，交易完成後持有銀泰9.9%及總額約37.1億港元的可轉換債券，並約定在三年內阿里在相關法律法規許可下，阿里將換股，其於銀泰持股不低於25%，僅次於銀泰商業創始人沈國軍的第二大股東。

其後在2016年6月底，銀泰公布已接受阿里的換股通知，完成後阿里持有銀泰達到27.9%，正式成為銀泰最大股東。及至2017年，阿里巴巴更聯合沈國軍對銀泰提出私有化，涉資198億港元，當時銀泰估值約40億美元（約312億港元）。

其他報道

恒指半日跌76點 科指跌0.49% 北水轉流入

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.57%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 港元升值至一周最強

軟銀孫正義宣布對美投資1000億美元 特朗普要求加碼至2000億美元

Shein擬報倫敦IPO擬出售少於10%股份

TikTok周受資與特朗普會面

極智嘉科技申請香港IPO

特斯拉股價再創新高 馬斯克身家突破4700億美元

國務院：研究推進足球振興發展相關工作

滬深三大指數低開 人行進行3554億元人幣逆回購

恒指今早低開117點 科指跌0.6% 跌穿20天線

佑駕創新IPO 入場費4080.75元

港股ADR跌83點 夜期低水40點 美期跌亞股個別發展

美債息上升 道指跌110點 納指創即市及收市新高

北水增持農行 減持盈富