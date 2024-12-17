阿里巴巴（9988）與銀泰的十年姻緣終完結，雙方今日正式「分手」。阿里巴巴午間公布，公司與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權出售予內地紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團。阿里巴巴就銀泰出售的所得款項總額約為74億元人民幣（下同）（相當於10億美元）。
阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權，預計因出售銀泰而錄得的虧損約為93億元（相當於13億美元）。
阿里巴巴指，銀泰是中國領先的百貨企業之一，銀泰出售的完成須通過中國經營者集中審查和其他慣例交割條件。今次買家雅戈爾集團來頭不小，據官網介紹，集團在2023年度實現銷售收入1916億元，利潤總額42億元，實繳稅收44億元。位居中國民營企業500强的第36位。截止2023年底，雅戈爾集團總資產1014億元，淨資產428億元，旗下雅戈爾時尚（滬600177）於上交所上市。
早在今年二月已傳出阿里巴巴（9988）擬出售銀泰百貨，昨有內媒報道阿里巴巴正與銀泰百貨接洽，擬將銀泰百貨相關股份出售給紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾，而內地零售行業資訊網站聯商網更刊登了一張「銀泰項目簽約儀式」的圖片，上面另有雅戈爾及阿里巴巴的商標。其後更獲銀泰百貨回應「具體以明天（17日）公告為準」。
值得留意的是，銀泰曾是阿里新零售業務的一個重要組成部分，阿里巴巴早於2014年斥53.7億元戰略投資銀泰，交易完成後持有銀泰9.9%及總額約37.1億港元的可轉換債券，並約定在三年內阿里在相關法律法規許可下，阿里將換股，其於銀泰持股不低於25%，僅次於銀泰商業創始人沈國軍的第二大股東。
其後在2016年6月底，銀泰公布已接受阿里的換股通知，完成後阿里持有銀泰達到27.9%，正式成為銀泰最大股東。及至2017年，阿里巴巴更聯合沈國軍對銀泰提出私有化，涉資198億港元，當時銀泰估值約40億美元（約312億港元）。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 港元升值至一周最強
軟銀孫正義宣布對美投資1000億美元 特朗普要求加碼至2000億美元