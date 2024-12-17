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亞洲金融論壇明年1月13日起舉行 林毅夫及蔡崇信等任專題演講嘉賓

香港政府及香港貿易發展局合辦的亞洲金融論壇2025將於1月13日至14日假灣仔香港會議展覽中心舉行，主題為「啟動增長新引擎」，發展經濟學家林毅夫將作主題演講，其他演講嘉賓包括春華資本集團創始人兼董事長胡祖六、亞洲基礎設施投資銀行長兼董事會主席金立群、華夏基金管理有限公司總經理李一梅，以及阿里巴巴（9988）主席蔡崇信等。

來自歐美的演講嘉賓則包括富藝斯行政主席及行政總裁愛德華．杜爾曼（Edward Dolman）、Federated Hermes主席兼行政總裁J. Christopher Donahue、安盛集團董事會主席安東納•戈賽—格蘭維爾（Antoine Gosset-Grainville）、微軟全球資深副總裁，微軟大中華區董事長兼執行長侯陽博士、歐洲央行首席經濟學家及執委會成員Philip Lane、東方匯理資產管理集團首席投資總監孟文睿（Vincent Mortier）及芬蘭銀行行長及理事會主席Olli Rehn等。 

亞洲金融論壇策劃委員會主席、匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，2025年環球政經形勢將充滿挑戰，進一步凸顯國際合作的重要性。今年亞洲金融論壇以「啟動增長新引擎」為主題，匯聚重量級演講嘉賓及意見領袖，分享真知灼見，剖析環球新局勢，引領投資新亮點：例如中國內地、東盟和中東等新興市場的增長潛力，以及人工智能、金融科技、可持續發展、慈善及家族辦公室等最新發展。

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