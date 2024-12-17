Endowus智安投聯合創辦人及主席李眞（Samuel Rhee）表示，很高興與私募信貸領域最具經驗的領導者之一HPS合作，為客戶擴大投資機會和提供多樣化的選擇，公司亦留意到客戶對私募信貸的強勁需求，預計將繼續為客戶重點投資的資產類別。

HPS於2007年成立，原為摩根大通資產管理公司旗下Highbridge Capital Management的一個部門，名為Highbridge Primary Strategies。 HPS目前管理超過1230億美元（約9594億港元）的私募信貸資產，為全球最大的私募信貸管理公司之一。

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