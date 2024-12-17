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智安投伙HPS提供私募信貸的投資組合方案

新加坡線上財富管理平台智安投（Endowus）宣布，與私募信貸巨頭HPS Investment Partners（HPS）合作，引入HPS的常青私募信貸基金。現智安投客戶可直接投資由 Ares、Carlyle、EQT、HarbourVest、KKR、Oaktree、Partners Group、PIMCO和 UBS Asset Management等基金管理公司管理的各種投資組合解決方案，當中方案涵蓋私募信貸、私募股權和私募房地產。

Endowus智安投聯合創辦人及主席李眞（Samuel Rhee）表示，很高興與私募信貸領域最具經驗的領導者之一HPS合作，為客戶擴大投資機會和提供多樣化的選擇，公司亦留意到客戶對私募信貸的強勁需求，預計將繼續為客戶重點投資的資產類別。

HPS於2007年成立，原為摩根大通資產管理公司旗下Highbridge Capital Management的一個部門，名為Highbridge Primary Strategies。 HPS目前管理超過1230億美元（約9594億港元）的私募信貸資產，為全球最大的私募信貸管理公司之一。

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