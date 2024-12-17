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歐美CEO對中國信心跌至悲觀 僅15%料增加資本投資 38%擬裁員

彭博社報道，美國智庫世界大型企業研究會(Conference Board)一項調查顯示，大多數歐美公司的國家/地區負責人信心從前六個月的56降至49，是2022年內地放棄防疫「清零」政策後最低。數據高於50代表樂觀，低於50代表悲觀。

報告亦指，信心指數下的三個分項均錄得明顯跌幅，三個分項分別為：當前商業狀況、未來業務狀況（即從現在起六個月後）和未來行業狀況（即從現在起六個月後）。

就「當前商業狀況」而言，數字由53跌至43，41% CEO稱當前商業狀況較半年前更差，比率較上半年增23%。而餘下57% CEO認為，中國仍較其他地方賺錢，在環球經濟疲軟的背景下，中國仍會是重要的增長來源。

就「未來業務狀況」而言，預計未來6個月業務狀況將改善的CEO比例大幅下降，從52%降至32%。

就「未來行業狀況」而言，32%的CEO預計其所在行業的狀況將會惡化，而2024年上半年為16%。

銷售、利潤、投資和招聘展望方面，預計未來6個月銷售額增長的CEO比例從55%下降至29%。41%的CEO預計近期利潤會下降，顯著高於6個月前的19%。38%的CEO預計未來6個月資本投資會減少，而只有15%的CEO預計資本投資會增加。只有6%的CEO預計在未來六個月內增加員工人數，而38%的CEO預計將減少員工人數。

影響中國業務的因素方面，76% CEO認為中國經濟放緩是首要因素；59% CEO認為是本地競爭激烈；53%認為是地緣緊張。上述三大因素是受訪CEO最主要的憂慮，明顯拋離其餘因素。

接受調查的CEO稱，經濟放緩是業務面臨的最大風險，並表示由於客戶對價格變得更加敏感，想要大幅折扣或推遲購買，企業利潤受到擠壓。

超過半數的高管表示，本地競爭對手應對這些市場變化更加靈活，常常以低得多的價格提供類似或更好的產品。

世界大型企業研究會中國中心負責人Alfredo Montufar-Helu表示，從長遠來看，CEO們更加樂觀，但毫無疑問跨國公司必須做出艱難決定，才能在當前環境中競爭。

調查於9月30日至10月28日期間進行，此前中國宣布減息等重磅措施支持經濟增長，且特朗普尚未當選美國總統。

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