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調查：58%香港旅客擬出遊時更節儉

Booking.com發布2025 年香港最新旅遊趨勢預測，預期許多旅客將更注重可持續發展、身心健康和文化體驗，如更傾向於節儉旅行開支及參與跨世代家庭同遊。

Booking.com區域經理詹雅伃表示，58%香港旅客打算在旅行時更節儉，而65%旅客將更嚴格規劃旅行預算，如前往二手店購物。近半（47%）旅客會在出遊時逛二手店，71%旅客曾在國外購買復古或二手商品。另外，六成香港旅客表示，他們在旅行期間才會購買度假服裝。

許多家庭會選擇跨世代同遊。詹雅伃稱，大部分嬰兒潮一代願意贊助子女（86%）和孫輩（62%）的旅費。此外，63%香港旅客會善用AI等科技作出更明智旅行決擇。54%表示有興趣使用AI來規劃更深入當地和社區的行程。

詹雅伃表示，夜間旅遊正逐漸流行。約三分之二（71%）的香港旅客希望前往較漆黑的目的地，較全球旅客比例高出近10%。66%旅客計劃減少在陽光下的時間，或計劃在晚上和清晨期間活動（64%）。與此同時，過半旅客（55%）選擇預訂無燈光住宿，以減少光污染和保護動植物。

此外，詹雅伃認為，養生旅遊趨勢在2025年將進一步受到追捧。49%香港旅客對延年益壽的養生之旅感興趣，58%的旅客願意為延長壽命和增加幸福感的旅遊而付費。

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