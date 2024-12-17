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阿里巴巴香港創業者基金成立1.5億美元AEF NextGen基金 專注投資AI初創

阿里巴巴（9988）旗下阿里巴巴香港創業者基金（AEF）宣布成立全新1.5億美元AEF NextGen基金，由AEF的投資團隊NextGen Partners負責管理，專注於投資人工智能初創公司。

AEF NextGen基金將專注投資利用AI解決結構性問題的初創，主要涵蓋AI深度應用的行業，包括金融服務、消費零售、醫療保健、建築和房地產以及藝術和娛樂領域。此外，基金亦會針對具備一定產品市場契合度的增長期公司，提供全球擴展所需的資源網絡及專業知識。除了追求理想的投資回報，AEF NextGen基金同樣重視初創企業的可持續發展，致力促進企業實現社會責任。

阿里巴巴香港創業者基金行政總裁兼NextGen Partners合伙人周駱美琪表示，AI發展一向是AEF重點關注領域之一，過去十年透過多個具影響力的項目，例如早於2018年成立香港首個AI初創公司加速器—香港人工智能及數據實驗室（HKAI Lab），推動初創企業的創新發展等。

AEF自2015年起已向逾80間初創企業投資超過1億美元，吸引超過28億美元的聯合投資資金，投資組合涵蓋多個產業。展望未來10年，AEF將繼續促進香港及大灣區創新科技發展及應用，而AEF NextGen基金將發揮關鍵作用，推動AI創新並支持塑造科技未來的初創企業增長。

 

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