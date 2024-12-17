芝商所董事總經理兼全球金屬業務主管Jin Hennig表示：「黃金一直是熱門投資品種，近年來，隨著越來越多的市場參與者希望分散投資組合配置，散戶投資者對黃金的興趣大幅增加。」，他更指：「1盎司黃金期貨將為廣大散戶交易者提供更多機會，讓他們更靈活地利用芝商所的期貨產品提供的流動性和高效性。」。

盈透證券（Interactive Brokers）市場營銷和產品開發執行副總裁Steve Sanders表示，他們很高興能夠支持芝商所推出1盎司黃金期貨，進一步豐富他們平臺上現有的廣泛投資產品陣容。1盎司黃金期貨讓他們的客戶能夠透明地管理貴金屬風險敞口，同時以較低的成本實現投資組合的多元化配置，減輕政治和經濟事件對投資組合的影響。”

Plus500US首席執行官Isaac Cahaha則指出，在黃金需求持續強勁的情況下，他們很高興芝商所推出1盎司黃金期貨，進一步擴展其小型合約產品的陣容。該新合約將使他們的全球客戶能夠比以往更容易地以靈活、經濟高效的方式把握黃金市場投資機遇。」。Phillip Nova首席執行官Teyu Che Chern更稱，他們很高興看到芝商所推出了小規模的1盎司黃金期貨合約，這將為更多投資者參與黃金交易提供機會，他們的客戶日益將黃金視為多元化投資組合的重要組成部分。

芝商所的微型黃金和微型白銀期貨產品已成為增長最快的金屬產品之一，今年的交易量達到了創紀錄的水平。年初至今，微型黃金期貨的日均交易量創下10.5萬份合約的紀錄，微型白銀期貨的日均交易量達到1.9萬份合約的歷史新高。

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