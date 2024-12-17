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國資委要求央企將市值管理作為長期戰略管理

國務院國資委印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，《意見》內容包括要求中央企業明確市值管理目標和方向，將市值管理作為一項長期戰略管理行為，健全市值管理工作制度機制，提升市值管理工作成效。

《意見》要求中央企業以提高上市公司發展質量為基礎，指導控股上市公司貫徹落實深化國資國企改革重大部署，增強核心功能，提升核心競爭力，切實發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用，著力打造一流上市公司。

第二是用好市值管理「工具箱」，《意見》提出中央企業要從併購重組、市場化改革、信息披露、投資者關系管理、投資者回報、股票回購增持等六方面改進和加強控股上市公司市值管理工作。

另外，又包括引導控股上市公司牢固樹立投資者回報意識，增加現金分紅頻次、優化現金分紅節奏、提高現金分紅比例；推動中央企業和控股上市公司建立常態化股票回購增持機制，規范減持行為，積極解決控股上市公司長期破凈問題。

《意見》又要求中央企業將市值管理作為一項長期戰略管理行為，健全市值管理工作制度機制，提升市值管理工作成效。

國務院國資委將市值管理納入中央企業負責人經營業績考核，強化正向激勵。中央企業和控股上市公司開展市值管理要嚴守依法合規底線，嚴禁以市值管理為名操控信息披露、嚴禁操縱股價、嚴禁內幕交易，對於違法違規行為嚴肅追責問責。

下一步，國務院國資委將重點圍繞《意見》落地實施，把提升中央企業控股上市公司投資價值、強化投資者回報作為一項長期工作來抓，指導推動中央企業用好市值管理手段，積極回應市場關切，維護投資者利益，為促進資本市場高質量發展作出新的更大貢獻。

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