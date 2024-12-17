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恒指3連跌 收市跌95點 北水轉流入 港元升值見1個月最強

路透社傳內地上周中經會後將明年經濟增速定於5%左右，與今年相同，而預算赤字率提高至4%，A股港股午後一度倒升，但其後美期跌幅擴大，A股港股再次調頭向下，延續近日跌勢，港股連跌3日，見逾一周低。市場觀望美國議息，A股、港股成交均收窄，亞股下跌。今早人民幣中間價與市場預期偏強達956點子，創4個月最多，人民幣早段曾貶值見近兩周最弱，其後在中資大行於即期市場大量賣出美元後，轉升值。港元午後升值幅度擴大，曾升值至7.7694元，是11月8日7.7686元後最強。大市成交減，但北水轉流入。

恒指今早低開117點，高位升135點，低位跌174點，高低波幅310點，是12月5日後新低，當日報176.04點。上升股份比例為22.69%，下跌為41.56%，無升跌為35.74%。

恒指收市跌95點或0.48%，報19700點，大市成交金額1319億元，較上日減少1.55%，是12月5日1093.59億元成交後最少；國指跌27點或0.38%，報7105點。恒生科技指數收報4389點，跌0.58%。

藍籌股成交金額620.63億元，佔大市成交47.05%；科指成份股成交金額323.37億元，佔大市成交24.51%；國指成份股成交金額518.36億元，佔大市成交39.29%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.32%，至101.64億元，佔大市成交7.7%。牛熊證成交金額54.65億元，增加15.08%；窩輪成交金額46.98億元，減少9.36%。

藍籌13隻升，66隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升3.09%，收報17.36元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌3.4%，收報15.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報20.05元，升3.78%；跌幅最大的是閱文（0772）收報27.35元，跌7.6%。

恒指跌穿20天線(19722.5點)。科指跌穿20天線(4411.89點)，50天線(4484.24點)跌穿10天線(4490.34點)。

北水南下合計淨流入79.72億元，終止單日流出，淨流入金額是12月13日143.05億元後最多。北水本月累計流入469.84億元，按月減少62.42%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.88%，低見19620.63點，是12月6日19566.29點後最低。收市報19700.48點，是12月5日後收市新低，當日報19560.44點。連跌3日，累計跌696.57點，對上一次連跌3日是11月25日。

科指曾跌最多1.22%，低見4360.96點，是12月6日4352.64點後最低。收市報4389.08點，是12月5日後收市新低，當日報4370.22點。連跌3日，累計跌211.74點，對上一次連跌3日是11月25日。

國指曾跌最多0.75%，低見7079.17點，是12月9日7074.41點後最低。收市報7105.44點，是12月5日後收市新低，當日報7014.13點。連跌3日，累計跌254.66點，對上一次連跌3日是11月25日。

午後消息股表現

聯康生物科技（0690）委任「元老級高管」聞亞磊為執董兼首席營運官收報0.062元，跌3.13%。

阿里巴巴（9988）74億人幣向雅戈爾售銀泰 料虧損93億元收報83.4元，跌1.13%。

今早及隔晚消息股表現

國務院：研究推進足球振興發展相關工作。

體育用品股

安踏（2020）收報80.7元，跌0.8%。

李寧（2331）收報16.86元，升0.84%。

361度（1361）收報4.26元，升0.24%。

特步（1368）收報5.89元，升1.03%。

滔搏（6110）收報2.83元，升4.43%。

中國動向（3818）收報0.35元，跌1.41%。

非凡領越（0933）收報0.71元，升4.41%。

寶勝國際（3813）收報0.5元，無升跌。

有線寬頻（1097）1635.8萬售停用IP地址予MongoDB。收報0.031元，無升跌。

奧思（1161）全年盈利按年減少38.2%至6810萬，每股末期息減七成至二仙。見52周低0.72元，收報0.77元，跌14.44%。

商人黃皓近1億購德益控股（9900）逾三成股權，擬較市價折讓六折全購。創上市新高，見4元，收報4元，升98.02%。

指尖悅動（6860）主席劉傑辭任。收報0.125元，升23.76%。

宏安（1222）棄租啟鑽街市，不足一月內兩宗料賠房委會近千萬。收報0.02元，無升跌。

中電（0002）首推可持續發展創作計劃辦比賽，大獎得主為視障人士提供方案。收報64.15元，跌0.77%。

阿信屋母企（0759）盈轉虧，半年蝕2865萬。見52周低0.128元，收報0.132元，跌5.71%。

梁安琪、霍震霆等三高層持澳博（0880）購股權到期不獲行使。收報2.76元，無升跌。

美團（3690）續推業務出海，據報「小象超市」出海首站落地沙特。收報158.6元，跌0.63%。

耀才（1428）連續三年贊助「靈實行出希望慈善行」，募經費擴建寧養院。收報2.26元，跌0.44%。

美高梅（2282）與張藝謀合作非博彩重頭駐場表演正式首演。收報9.67元，跌2.72%。

港交所（0388）下月13日起接受在岸國債作「北向互換通」抵押品。收報300.6元，升1.01%。

劉明輝減持中國燃氣（0384）。收報6.46元，跌1.67%。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見9.35元，收報8.18元，升2%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15.98元，收報15.62元，升10.78%；經緯天地（2477）創上市新高，見6.2元，收報5.75元，升8.49%；一脈陽光（2522）創上市新高，見63.5元，收報61.3元，升3.03%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見31.6元，收報31.6元，升8.97%；德益控股（9900）創上市新高，見4元，收報4元，升98.02%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見39.5元，收報35.45元，升1.43%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.14元，收報38.9元，升1.89%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見418.6元，收報417.2元，升1.21%；ＡＧＸ　ＡＩ科技（3006）創上市新高，見97.5元，收報97.42元，升1.5%；博時比特幣（3008）創上市新高，見82.9元，收報82.72元，升1.8%；博時以太幣（3009）創上市新高，見31.12元，收報30.76元，升0.2%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.6元，收報9.565元，升1%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.3元，收報13.18元，升1.38%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1141.5元，收報1140.45元，跌0.04%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見21.18元，收報21.18元，升1.63%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見38.6元，收報38.2元，升1.54%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.5元，收報1104.5元，升0.1%；華夏納指（3086）創上市新高，見44.72元，收報44.48元，升0.86%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見37.84元，收報37.84元，升1.45%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.3元，收報1080.3元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見37.6元，收報37.6元，升1.13%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.48元，收報13.26元，升1.61%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見10.63元，收報10.63元，升1.72%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.972元，收報3.966元，升0.81%；四洲集團（0374）創52周高，見2.61元，收報2.6元，升1.96%；旭日企業（0393）創52周高，見1.19元，收報1.16元，無升跌；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.58元，升0.39%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.27元，收報0.27元，無升跌；捷隆控股（1425）創52周高，見0.73元，收報0.67元，跌8.22%；中關村科技租賃（1601）創52周高，見0.97元，收報0.93元，升27.4%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見75.2元，收報75.2元，升0.27%；農業銀行（1288）創52周高，見4.27元，收報4.18元，跌0.24%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.13元，收報7.22元，跌1.5%；新世界發展（0017）低見5.58元，收報5.65元，跌1.22%；天利控股集團（0117）低見0.19元，收報0.19元，跌7.32%；思派健康（0314）低見4.45元，收報5.07元，升2.22%；中華銀科技（0515）低見0.041元，收報0.046元，跌2.13%；暢由聯盟（1039）低見0.053元，收報0.058元，跌1.69%；加科思－Ｂ（1167）低見1.25元，收報1.26元，跌3.82%；力高集團（1622）低見0.214元，收報0.214元，跌6.14%；正通汽車（1728）低見0.083元，收報0.086元，跌7.53%；百威亞太（1876）低見7.13元，收報7.22元，跌1.5%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.92元，收報0.94元，升1.08%；科聯系統（0046）低見1.59元，收報1.59元，跌0.63%；大快活集團（0052）低見6.15元，收報6.2元，跌2.82%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；新興光學（0125）低見0.4元，收報0.42元，無升跌；漢國置業（0160）低見1.1元，收報1.1元，無升跌；英皇國際（0163）低見0.2元，收報0.205元，跌4.21%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.94元，升1.08%；永發置業（0287）低見3元，收報3.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，寶積資本（8168）創52周高，見0.159元，收報0.155元，升118.31%；德益控股（9900）創上市新高，見4元，收報4元，升98.02%；中國汽車內飾（0048）收報0.244元，升32.61%；世紀聯合控股（1959）收報0.435元，升31.82%；易通訊集團（8031）收報0.249元，升31.05%；實德環球（0487）收報0.077元，升28.33%；寶尊電商－Ｗ（9991）收報9.22元，升27.7%；中關村科技租賃（1601）創52周高，見0.97元，收報0.93元，升27.4%；指尖悅動（6860）收報0.125元，升23.76%；明樑控股（8152）收報0.074元，升21.31%；中國金石（1380）收報0.17元，升20.57%。

下跌異動股，包括，新愛德集團（8412）創上市新低，見0.245元，收報0.25元，跌41.18%；榮豐億控股（3683）收報0.115元，跌34.29%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.055元，跌19.12%；信源企業集團（1748）見52周低2.38元，收報2.38元，跌18.21%；俊裕地基（1757）見52周低0.105元，收報0.118元，跌16.9%；德斯控股（8437）收報0.27元，跌15.63%；長城微光（8286）收報0.06元，跌15.49%；實力建業（0519）收報0.088元，跌15.38%；中國環保能源（0986）收報0.05元，跌15.25%。

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