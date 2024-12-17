政府統計處公布，9至11月經季節性調整的失業率為3.1%，與8至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。

與8至10月比較，在9至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由8至10月的370.71萬人，上升至9至11月的371.18萬人，增加約4700人。同期的總勞動人口亦由382.79萬人上升至383.15萬人，增加約3600人。

失業人數（不經季節性調整）由8至10月的12.07萬人下跌至9至11月的11.97萬人，減少約1000人。同期的就業不足人數亦由4.23萬人下跌至4.17萬人，減少約600人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，「9至11月經季節性調整的失業率維持在3.1%的低水平，與8至10月相同。就業不足率亦維持在1.1%不變。勞動人口及總就業人數反彈，分別增加3600人和4700人至383.15萬人和371.18萬人。失業人數下跌1000人至11.97萬人」。

9至11月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。樓房裝飾、修葺及保養業，保險業和郵政及速遞活動業的失業率有較顯著的升幅。貨倉及運輸輔助活動業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較明顯的跌幅。

展望將來，孫玉菡說：「勞工市場在短期內應大致維持穩定，儘管一些行業的情况或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫所影響」。

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