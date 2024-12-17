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美聯發盈喜 首11個月純利多於3億元

美聯集團（1200）發盈喜，根據2024年首11個月未經審核綜合管理帳目之初步審閱，料錄得除稅前溢利多於3.5億元，及純利多於3億元。2023年度則錄虧損4200萬元，預期2024年度將錄得純利。

美聯指，集團旗下「美聯物業」及「香港置業」業務，截至2024年11月底的經營業績較去年同期顯著改善，改善乃由於成功抓緊香港住宅物業市場於2024年的反彈；集團於香港之穩定市場佔有率；及集團營運效率之優化；以及自2023年最後一季起實施一系列策略性措施，包括晉升新銷售管理團隊及連串新措施，以及集團在中國內地之業務已轉虧為盈。

美聯指，儘管市場對撤銷辣招及減息之初期反應強烈，但本地物業市場仍面臨如地緣政治風險、中美緊張局勢升温、經濟前景不明朗及本地港人購房需求較為平淡等風險及挑戰。集團將繼續強化其銷售業務及服務，能於搶佔市場佔有率之同時繼續嚴控成本。 

 

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