金管局總裁余偉文與銀行公會代表一連兩日到訪北京，拜訪包括人民銀行、中證監及外管局等不同金融部委。余偉文表示，部委強調內地進一步推進銀行業和資本市場改革，以及對外開放。他提到，本港會繼續發揮非常重要作用，例如利用好香港國際化資本市場平台、更好支持內地優質企業來港上市發債融資，以及以香港作為國際業務起點及據點，並通過擴展互聯互通，引進國際資本為內地提供更加多海外投資機會。
余偉文續指，中央經濟工作會議中提到要大力支持內地經濟，而香港作為國際金融中心，亦明白理解國家經濟發展和方向。
余偉文引述內地部委指，過去數年外圍環境較複雜，但香港於鞏固國際金融中心方面，仍取得很好成績，而各部委一如既往大力支持香港發展國際金融中心角色，另香港為離岸人民幣業務發展樞紐，中央亦會全力支持香港這方面發展。
香港銀行公會主席林慧虹表示，於資本市場發展方面，適逢今年為滬港通及深港通開通十周年，代表團亦有表示，國際機構投資者重視互聯互通機制，期待内地資本市場更多開放政策及新產品落地。她續稱，香港為高效的資本市場，亦可以幫助更多高質量內地公司來港上市集資，締造吸引境外資金的條件，並為資本巿埸注入動力。
林慧虹續指，大灣區跨境理財通不斷優化。截至10月，參與跨境理財通的個人投資者超過12萬，可見市場對跨境理財需求殷切，而銀行業界亦期盼末來透過快速支付進一步便利兩地居民使用跨境支付。
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