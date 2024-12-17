第一階段下，價格範圍為「10元至20元」的最低上落價位，由原先的「0.020元」，下調至「0.010元」；而原先價格範圍為「20元至50元」的最低上落價位，由原先的「0.050元」下調至「0.020元」。

第二階段下，價格範圍為「0.5元至10元」最低上落價位，由原先的「0.010元」，下調至「0.005元」。

港交所指，為確保收窄買賣上落價位的措施順利落實，及令市場的交易成本與現時維持相若，港交所計劃修訂股份交收收費結構，取消現行的最低及最高股份交收收費限額，並調整收費率。新的收費結構將更為公平、清晰，亦確保市場整體開支不會因而增加。證券及期貨事務監察委員會正審視有關新安排，其他詳情在獲監管機構批准後將適時公布。

在下調最低上落價位的同時，港交所亦會修訂買賣盤輸入限價及對相關股票期權合約的莊家責任作出臨時調整，務求便利投資者在價差收窄後可以更靈活下單交易。

港交所指，最低上落價位是在交易所買賣的證券的最小價格變動單位，決定了交易容許的最小買賣價差，而下調最低上落價位有機會令每單交易分拆成多宗較細的交易。

港交所集團副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，「香港交易所致力透過推出不同的市場微結構提升措施，以增加香港市場的活力及流動性。今次很高興能在下調最低上落價位的改革路上邁出重要的一步，降低市場整體交易成本，也提升價格發現流程效率。感謝每一位積極作出回應的持份者，這些寶貴的意見有助我們鞏固香港市場長遠的競爭力和吸引力」。

港交所就建議下調香港證券市場股票最低上落價位刊發諮詢總結，稱接獲110份來自廣泛界別市場參與者的非重複回應意見。諮詢建議分兩階段下調股票、房地產投資信託基金（REIT）及其他適用證券（ 不包括交易所買賣產品（ETP）、債券、交易所買賣期權（ETO）及結構性產品）的最低上落價位獲大多數回應人士表示支持，而支持建議的回應亦代表了現貨市場的大多數成交額。

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