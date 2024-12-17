特朗普在記者會上表示，最近數周收到不少頂級銀行家及企業高層的來電約會面，亦與不少科企巨頭代表見面，包括Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Google母公司Alphabet行政總裁Sundar Pichai、蘋果CEO庫克等，預計本周將會見亞馬遜創辦人貝索斯。特朗普指出，「我幾乎與它們所有人共進晚餐。」

特朗普在記者會上更點名稱讚庫克，指在其領導下，蘋果做了令人難以置信的工作，並表示蘋果擁有「光明的未來」。

過去科技業界對特朗普支持度不高，特朗普更曾與朱克伯格出現矛盾，惟今次特朗普當選後，不少科企巨頭紛紛向特朗普就職基金捐款示好，希望與其建立良好關係。

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