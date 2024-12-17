moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

科企CEO爭相約見 特朗普：上屆人人反對我 而家個個都想同我做朋友

美國候任總統特朗普（Donald Trump）將於下月20日重返白宮，他於（16日）舉行勝選後首次記者會，並透露最近數周接連會見多名科企巨頭代表。他表示，自己在商界的人氣與8年前首屆當任期時截然不同，「第一屆任期，每個人都在反對我，而這個任期，每個人都想成為我的朋友」。

特朗普在記者會上表示，最近數周收到不少頂級銀行家及企業高層的來電約會面，亦與不少科企巨頭代表見面，包括Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Google母公司Alphabet行政總裁Sundar Pichai、蘋果CEO庫克等，預計本周將會見亞馬遜創辦人貝索斯。特朗普指出，「我幾乎與它們所有人共進晚餐。」

特朗普在記者會上更點名稱讚庫克，指在其領導下，蘋果做了令人難以置信的工作，並表示蘋果擁有「光明的未來」。

過去科技業界對特朗普支持度不高，特朗普更曾與朱克伯格出現矛盾，惟今次特朗普當選後，不少科企巨頭紛紛向特朗普就職基金捐款示好，希望與其建立良好關係。

 

 

其他報道

余偉文：跨境理財通2.0至上兩周才完全落實 允許內地券商參與

港交所落實下調股票最低上落價位

余偉文：繼續利用本港國際化資本市場 為內企來港上市發債融資

全日沽空金額減少4% 盈富沽空增28%

本港失業率維持3.1% 符預期 續處逾年半高位

美聯發盈喜 首11個月純利多於3億元

恒指3連跌 收市跌95點 北水轉流入 港元升值見1個月最強

國資委要求央企將市值管理作為長期戰略管理

芝商所擬明年1月中推出1盎司黃金期貨合約

ZA Bank「精明價」優惠 最多賺888元現金獎賞

阿里巴巴香港創業者基金成立1.5億美元AEF NextGen基金 專注投資AI初創

Lalamove：今年10至11月往來機場訂單按年升逾兩成

調查：58%香港旅客擬出遊時更節儉