跟進債券市場消息的Debtwire報道引述兩個消息指，新世界發展（0017）本周初向貸款銀行發函指，因應有違貸款上所示的財務條款，因此正尋求豁免遵守。當中觸及的部份，包括其淨債務相對淨資產比率超過100%。消息人士更指，據稱金融管理局上周曾經與涉及新世界債務較多的銀行業界會面，尋求業界繼續支持該集團。
報道指，新世界沒有回應有關傳聞，金管局亦沒有即時回應。
根據報道，鄭家控制的新世界在9月底公布2024年度業績時曾經指，銀行仍然對該集團支持，並且已經於8月底時，獲得銀行50億元貸款。該集團當時呈報的待償還貸額大部份來自銀行，維持在1255.8億元。根據Debtwire估計，待一年內償還的債務達383.5億元，有待再融資或轉期。
此前該集團在11月尾公布原任行政總裁馬紹祥離職，並由黃少媚接任，觸發其美元債價下跌。該集團在12月4日的投資者會議上曾經表示，無意延遲支付永續債息，並會視乎融資成本，去募集任何形式的資本。
受到尋求銀行豁免財務條款消息影響，新世界股價一度跌2.45%，其後跌幅收窄至1.22%，收報5.65元。
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