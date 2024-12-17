報道指，新世界沒有回應有關傳聞，金管局亦沒有即時回應。

根據報道，鄭家控制的新世界在9月底公布2024年度業績時曾經指，銀行仍然對該集團支持，並且已經於8月底時，獲得銀行50億元貸款。該集團當時呈報的待償還貸額大部份來自銀行，維持在1255.8億元。根據Debtwire估計，待一年內償還的債務達383.5億元，有待再融資或轉期。

此前該集團在11月尾公布原任行政總裁馬紹祥離職，並由黃少媚接任，觸發其美元債價下跌。該集團在12月4日的投資者會議上曾經表示，無意延遲支付永續債息，並會視乎融資成本，去募集任何形式的資本。

受到尋求銀行豁免財務條款消息影響，新世界股價一度跌2.45%，其後跌幅收窄至1.22%，收報5.65元。

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