健康之路（2587）宣布明日至下周一（23日）招股，全球共發售2500萬股，其中10%於香港發售，餘下為國際配售,每股招股價介乎7.8元至8.8元，一手500股，每手入場費為約4444.38元，預期將於12月30日（星期一）掛牌。
招股集資最多2.2億元，其中所得款項淨額約60.5%將用於業務發展，包括健康醫療服務和企業服務及數字營銷服務。建銀國際為獨家保薦人。
公司主席、執行董事及行政總裁張萬能於招股前見記者表示，目前互聯網醫療行業覆蓋業務範疇廣泛，行業天花板較高。與其他已經上市的同業如京東健康（6618）、平安好醫生（1833）分別存在不同特殊優勢，因此競爭並不激烈。張續指，健康之路相較於其他同業更專注於線下醫療服務布局，於醫院科室導診台及住院病區等場所派駐員工爲患者服務。
張萬能稱，公司與其股東百度（9888）的AI團隊保持緊密合作，日常經營會優先採用百度旗下AI大模型文心一言作為基座大模型。
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