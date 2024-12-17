金利來（0533）宣布私有化，大股東兼主席曾智明為首公司提出以每股1.5232元，較停牌前收市價1.22元，溢價24.85%。是次收購要約涉及3.04億股，佔總股本31.25%，私有化總代價約4.635億元。該集團表示，不會提高私有化價錢。現時曾氏家族及相關人士在金利來持股68.75%。該集團股份將於明日恢復買賣。
該集團指出，是次提出私有化，原因是交易流通量持續偏低，可讓股東在具吸引力的溢價解鎖股東價值，及在不明朗的市況下實現收益。況且其在過去20年並沒有在市場集資，變回私人公司後，料能夠針對目前的營運狀況，製定或其他更長遠的戰略決策，不受資本市場預期、監管成本、披露責任及投資者情緒的影響。
在此前，金利來曾經於去年11月宣布，出資最多500萬元回購股份，並在去年底前落實出資459.2萬股，涉資487.9萬元。當時其提出回購股份，原因是當時股價無法全面反映其潛在價值及未來業務前景，期望憑藉回購股份，提升資本結構、每股資產淨值及每股盈利。
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