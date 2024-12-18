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道指跌267點 連跌9日 1978年2月後最長跌浪 比特幣再創新高

美債息個別發展，10年期債息創1個月高，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息差曾擴至兩年最闊。投資者擔憂聯儲局明年可能放緩減息步伐，美股下跌，道指連跌9日，是1978年2月22日後最長跌浪，道指見1個月最大跌幅及新低，金龍指數上升。比特幣隔晚曾高見108315.48美元，再創新高。

美國11月零售銷售超預期上升，得益於網購和汽車銷售激增。而工業產值意外連續第三個月下降，受公用事業和礦業拖累。聯儲局將公布利率決定及最新點陣圖，普遍預計減息25基點。RBC預測，點陣圖料顯示明年僅減息兩次。關稅擔憂推動經濟學家上調2025年美國通脹預期，他們預計聯儲局明年將在3月、6月、9月會議上減息。T. Rowe認為，隨著美國財政狀況惡化，10年期美債息可能二十多年來首次升至6%。

道瓊斯工業平均指數收跌267點，跌幅0.62%，報43449點。標普500指數收跌23點，跌幅0.39%，報6050點。納斯達克綜合指數收跌64點，或0.33%，報20109點。

聯合健康跌2.6%，報485.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累79點，而微軟升0.64%，報454.46元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報253.48元，升0.97%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報195.42元，跌0.63%，亞馬遜(美：AMZN)收市報231.15元，跌0.76%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報619.44元，跌0.76%，英偉達(美：NVDA)收市報130.39元，跌1.21%，微軟(美：MSFT)收市報454.46元，升0.63%，Tesla (美：TSLA)收市報479.86元，升3.63%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報513點。德國DAX指數收跌0.34%，報20246點；法國CAC 40指數漲0.12%，報7365點；英國富時100指數收跌0.81%，報8195點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.97%，報6964點。

美國2年期債息曾跌最多0.4%，低見4.2321厘，是12月16日4.2174厘後最低。收市報4.2447厘，是12月12日後收市新低，當日報4.1906厘。

美國10年期債息曾升最多0.95%，高見4.4383厘，是11月18日4.4888厘後最高。收市報4.3987厘，是11月22日後收市新高，當日報4.4002厘。連升7日，累計升0.002厘，對上一次連升7日是2023年5月22日。

美2年期10年期債息差，曾高見15.928基點，是12月16日16.233基點後最高。收市報14.978基點，是11月13日後收市新高，當日報16.126基點。

美3個月10年期債息差曾高見10.65基點，是2022年11月7日13.598基點後最闊。亦低見2.919基點。收市報6.568基點，是12月12日後新低，當日報0.94基點。

金龍指數曾升最多2.37%，是12月9日後最大升幅，當日升幅為10.63%。高見6991.57點，是12月12日7121.76點後最高。收市報6964.23點，是12月13日後收市新高，當日報6983.14點。

道指曾跌最多0.87%，是11月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見43336.22點，是11月20日43074.86點後最低。收市報43449.9點，是11月20日後收市新低，當日報43408.47點。連跌9日，累計跌1564.14點，對上一次連跌9日是1978年2月22日。連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是4月18日。

標指曾跌最多0.64%，是12月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.68%。低見6035.19點，是12月10日6029.89點後最低。收市報6050.61點，是12月10日後收市新低，當日報6034.91點。

納指曾跌最多0.84%，是11月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見20004.73點，是12月16日19988.12點後最低。收市報20109.06點，是12月13日後收市新低，當日報19926.72點。

 

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