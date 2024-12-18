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港股ADR升44點 夜期高水172點 美期亞股個別發展

美股向下，港股ADR升44點或0.22%，報19745點，即月恒指夜期升125點，報19872點，夜期高水172點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.9%，折合報406.15元；阿里巴巴（9988）升1.26%，折合報84.64元；美團（3690）升2.25%，折合報160.65元；匯控（0005）升0.02%，折合報75.58元；建行（0939）跌0.31%，折合報6.21元。

道期現升0.05%；標期現跌0.02%；納期現跌0.12%。日本東證指數現跌0.14%；韓國KOSPI指數現升0.6%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.22%。

VIX指數隔晚升8.03%或1.18點，報15.87點。

紐油現升0.15%或0.1美元，報70.19美元；布油現跌0.97%或0.72美元，報73.19美元；金價現升0.03%或0.98美元，報2647.81美元；LME 銅期貨隔晚跌0.8%或73美元，報8989.5美元。比特幣現跌0.48%或512.29美元，報105895.23美元；美國10年期債息現跌0.22%或0.0099厘，報4.3888厘。

今日焦點股份可留意：

QPL INT'L（0243）最快今日公布業績。

中國宏橋（1378）料全年多賺約95%。

金利來（0533）大股東提出4.6億元私有化，每股1.5232元較停牌價溢價近25%。

粵海投資（0270）旗下首間境外混改粵海181酒店開業。

遠控（0036）委任李嘉麗為執董，重新符合董事會性別多元化。

新世界（0017）據報因債務指標超越條款需尋求銀行豁免。

港交所（0388）落實下調股票最低上落價位。

美聯（1200）發盈喜，首11個月純利多於3億元。

 

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