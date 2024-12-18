恒指今早高開184點或0.94%，報19884點，大市成交金額27億元；國指今早高開75點或1.06%，報7180點。恒生科技指數開市報4453點，升1.48%。上升股份比例為10.32%，下跌為2.6%，無升跌為87.06%。