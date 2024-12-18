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恒指高開184點 科指升1.4% 重上20天線

恒指今早高開184點或0.94%，報19884點，大市成交金額27億元；國指今早高開75點或1.06%，報7180點。恒生科技指數開市報4453點，升1.48%。上升股份比例為10.32%，下跌為2.6%，無升跌為87.06%。

藍籌53隻升，8隻下跌，22隻無升跌。中升（0881）升4.18%，報15.96元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.16%，報102.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報50.05元，升3.95%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報33元，跌1.35%。

恒指重上20天線(19731.48點)。科指重上20天線(4413.93點)。

中國旭陽（1907）折讓12%配股。開市報3.2元，跌6.16%。

浦林成山（1809）：召回輪胎 涉牽引力不足。開市報7.92元，無升跌。

邁富時（2556）折讓約0.45%配股 籌1億。開市報127元，升14.93%。

QPL INT'L（0243）最快今日公布業績。無成交，報0.178元。

中國宏橋（1378）料全年多賺約95%。開市報11.88元，升3.48%。

金利來（0533）大股東提出4.6億元私有化，每股1.5232元較停牌價溢價近25%。創52周高，見1.38元，開市報1.38元，升13.11%。

粵海投資（0270）旗下首間境外混改粵海181酒店開業。無成交，報6.31元。

新世界（0017）據報因債務指標超越條款需尋求銀行豁免。開市報5.64元，跌0.18%。

港交所（0388）落實下調股票最低上落價位。開市報304.4元，升1.26%。

美聯（1200）發盈喜，首11個月純利多於3億元。開市報0.83元，升13.7%。

破頂股表現

破頂股包括，東勝旅遊（0265）無成交，報1.43元；港譽智慧城市服務（0265）無成交，報1.43元；金利來集團（0533）創52周高，見1.38元，開市報1.38元，升13.11%；華新手袋國際控股（2683）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，無升跌；寶積資本（8168）創52周高，見0.166元，開市報0.166元，升7.1%；特海國際（9658）創52周高，見21.5元，開市報21.5元，升1.9%。

破底股方面

創52周低，新興光學（0125）低見0.39元，開市報0.39元，跌7.14%。

異動股

上升異動股，包括，景瑞（1862）開市報0.046元，升15%；邁富時（2556）開市報127元，升14.93%；速騰聚創（2498）開市報29.45元，升14.81%；美聯集團（1200）開市報0.83元，升13.7%；金利來集團（0533）創52周高，見1.38元，開市報1.38元，升13.11%；環能國際（1102）開市報0.068元，升11.48%；中國紅包（8316）開市報0.265元，升10.42%；卡羅特（2549）開市報5.33元，升10.12%；大地教育（8417）開市報0.011元，升10%；華晨中國（1114）開市報3.81元，升8.86%。

下跌異動股，包括，中關村科技租賃（1601）開市報0.84元，跌9.68%；寶尊電商－Ｗ（9991）開市報8.47元，跌8.13%；大成生化科技（0809）開市報0.087元，跌7.45%；中策資本控股（0235）開市報0.025元，跌7.41%；泰和小貸（1915）開市報0.44元，跌7.37%；新興光學（0125）見52周低0.39元，開市報0.39元，跌7.14%；中國旭陽集團（1907）開市報3.2元，跌6.16%；中亞烯谷集團（0063）開市報0.068元，跌5.56%；重慶農村商業銀行（3618）開市報4.19元，跌4.12%；百奧家庭互動（2100）開市報0.242元，跌3.2%；趣致集團（0917）開市報71.5元，跌2.85%。

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