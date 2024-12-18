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本田、日產據報考慮合併

彭博社引述消息指，本田汽車和日產汽車正在探索合併可能性，雙方正在考慮的一個選項是，成立一家新的控股公司來運營合併後的業務，而且該交易還可能擴大，把三菱汽車也拉入其中，因三菱本已和日產資本結盟。合併後公司將成為豐田汽車在日本的單一勁敵。

根據TBS引述消息報道，本田汽車和日產汽車最快或在12月23日發布有關可能合併的聲明。

本田執行副社長青山真二(Shinji Aoyama)表示，該公司正在考慮各種選項，包括可能與日產汽車合併。他說，雙方確實在考慮成立一家控股公司來運營。

日經新聞亦引述消息報道稱，這兩家日本主要汽車製造商計劃簽署一份諒解備忘錄，以討論在一家新控股公司中共享股權。合併後的公司將在這家新控股公司之下運營。此次合併旨在幫助兩家公司與Tesla和中國汽車製造商等電動汽車領域的競爭對手展開競爭。 

日經新聞報道，雖然本田和日產沒有確認周二的報告，但兩家汽車製造商都發表聲明，重申了先前對未來進一步合作的承諾。本田在聲明中表示，「我們將在適當的時候向利益相關者通報任何最新情况」。

彭博社報道指，這宗交易實質上將整合日本汽車行業，將其劃分為兩個主要陣營：一個由本田、日產和三菱控制，另一個由豐田集團的公司組成。

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