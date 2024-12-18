根據TBS引述消息報道，本田汽車和日產汽車最快或在12月23日發布有關可能合併的聲明。

本田執行副社長青山真二(Shinji Aoyama)表示，該公司正在考慮各種選項，包括可能與日產汽車合併。他說，雙方確實在考慮成立一家控股公司來運營。

日經新聞亦引述消息報道稱，這兩家日本主要汽車製造商計劃簽署一份諒解備忘錄，以討論在一家新控股公司中共享股權。合併後的公司將在這家新控股公司之下運營。此次合併旨在幫助兩家公司與Tesla和中國汽車製造商等電動汽車領域的競爭對手展開競爭。

日經新聞報道，雖然本田和日產沒有確認周二的報告，但兩家汽車製造商都發表聲明，重申了先前對未來進一步合作的承諾。本田在聲明中表示，「我們將在適當的時候向利益相關者通報任何最新情况」。

彭博社報道指，這宗交易實質上將整合日本汽車行業，將其劃分為兩個主要陣營：一個由本田、日產和三菱控制，另一個由豐田集團的公司組成。

其他報道

A股三大指數小幅高開 人行進行3876億元人幣逆回購

恒指高開184點 科指升1.4% 重上20天線

中國旭陽折讓12%配股

浦林成山：召回輪胎 涉牽引力不足

邁富時折讓約0.45%配股 籌1億

港股ADR升44點 夜期高水172點 美期亞股個別發展

道指跌267點 連跌9日 1978年2月後最長跌浪 比特幣再創新高

北水增持晶泰控股 減持商湯