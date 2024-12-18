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據報證監會調查多間金融機構 涉助在納斯達克IPO

彭博社引述消息報道，證監會上個月搜查了十多間金融公司和個人辦公室，作為對納斯達克上市調查的一部分。數月前，紐約證券交易所對香港公司提出擔憂，這些公司在IPO前被詢問其投資者身分、與公司的關係以及股票分配。

報道引述消息指，證監會正審查相關協助在納斯達克IPO的香港經紀商、美國承銷商代表和投資者。報道引述消息指，調查圍繞「挾高出貨(Pump and Dump)」行為展開。

報道引述消息指，目前尚不清楚這項調查是由香港監管機構單獨發起的，還是美國行動的一部分。調查的全部範圍及其當前狀態尚不清楚。一些證監會的調查從未導致指控，而那些確實發生的調查往往需要數年才能公開。

證監會發言人和納斯達克代表均拒絕置評。

由於本地市場（稱為創業板）多年來一直舉步維艱，納斯達克已成為香港中小企業的熱門選擇。當地從業人員指出，嚴格的監管和緩慢的審批流程阻礙了企業在本國市場上市。

即使今年放寬了規定，香港創業板吸引的上市公司很少，2024年只有3間IPO。相反，今年約有55間來自內地和香港的公司在納斯達克上市，籌集資金總計13億美元，其中一些公司上市後股價升逾倍，然後又暴跌，其他公司則股價較上市價潛水一半以上。

作為早期審查的一部分，納斯達克官員詢問了出售股東的背景、他們與公司以及彼此之間的關係和歷史。報道引述消息指，在某些情况下，納斯達克需要文件來支持私人股票的估值，以及銀行文件來證明資金在購買過程中確實易手。

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