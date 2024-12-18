港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升1.01點子至4.48357%，是10月8日後最高，當日報4.61423%。對上一次連升3日是12月11日，當日拆息報4.44881%。
港元現報7.7696元貶值2點子，曾貶值最多15點子，報7.7709元，亦曾升值最多7點子，報7.7687元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.22億元，與上日相同。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升40點子至4.3%，是11月29日後最高；1星期HIBOR升32.82點子至4.36702%，是10月16日後最高；2星期HIBOR升33.66點子至4.57369%，是10月8日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至4.35286%，是12月13日後最低；6個月期HIBOR升1.57點子至4.16018%，是12月12日後最高；12個月期HIBOR升1.25點子至4.1125%，是12月3日後最高。
美元指數現報106.921貶值0.035點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4874%，終止單日擴闊，利差是2024年12月12日後最窄，當日差距為-0.4789%。
對上一次終止單日擴闊，是2024年12月09日，當日利差報-0.6328%。
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