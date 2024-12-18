moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升114點 科指升1.3% 基建債半日升0.2%

市場觀望聯儲局議息結果，股市表現反覆，日韓台股先升後跌，美期反覆上升，A股、港股反彈，恒指波幅及成交均較上日同期減少，半日波幅124點，成交減16.7%。基建債（4286）上市，半日收報100.2元，升0.2%。

恒指今早高開184點，高位升225點，低位升101點，高低波幅124點。上升股份比例為30.4%，下跌為20.65%，無升跌為48.94%。

恒指半日升114點或0.58%，報19815點，大市成交金額556億元；國指升61點或0.86%，報7166點。恒生科技指數收報4447點，升1.34%。

藍籌股成交金額227.32億元，佔大市成交40.88%；科指成份股成交金額117.81億元，佔大市成交21.18%；國指成份股成交金額197.15億元，佔大市成交35.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.14億元人民幣，相當於約0.15億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.99%，至76.23億元，佔大市成交13.69%。牛熊證成交金額32.04億元，減少41.37%；窩輪成交金額44.19億元，減少5.94%。

藍籌60隻升，19隻下跌，4隻無升跌。理想（2015）升3.87%，收報88.55元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌1.55%，收報79.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報88.55元，升3.87%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報66.15元，跌1.19%。

恒指升穿20天線(19728.02點)。科指升穿20天線(4413.63點)。

北水南下合計淨流入13.28億元，較上日減少83.34%，連續第2日流入，累計流入93億元，對上一次連續2日淨流入是12月6日。北水本月累計流入483.13億元，按月減少61.36%。

中國旭陽（1907）折讓12%配股。見52周低2.69元，收報2.8元，跌17.89%。

浦林成山（1809）：召回輪胎 涉牽引力不足。收報7.71元，跌2.65%。

邁富時（2556）折讓約0.45%配股 籌1億。收報110.7元，升0.18%。

QPL INT'L（0243）最快今日公布業績。收報0.175元，跌1.69%。

中國宏橋（1378）料全年多賺約95%。收報11.64元，升1.39%。

金利來（0533）大股東提出4.6億元私有化，每股1.5232元較停牌價溢價近25%。創52周高，見1.4元，收報1.38元，升13.11%。

粵海投資（0270）旗下首間境外混改粵海181酒店開業。收報6.43元，升1.9%。

遠控（0036）委任李嘉麗為執董，重新符合董事會性別多元化。

新世界（0017）據報因債務指標超越條款需尋求銀行豁免。創上市新低，見5.34元，收報5.39元，跌4.6%。

港交所（0388）落實下調股票最低上落價位。收報300.4元，跌0.07%。

美聯（1200）發盈喜，首11個月純利多於3億元。收報0.79元，升8.22%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.3元，收報11.28元，升1.99%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.6元，收報2.55元，升24.39%；康耐特光學（2276）創上市新高，見17.06元，收報16.94元，升8.45%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見33.65元，收報33.5元，升6.01%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見153.8元，收報153.8元，升2.6%；德益控股（9900）創上市新高，見6元，收報5.01元，升25.25%；毛戈平（1318）創上市新高，見60.9元，收報59.3元，升1.37%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.5元，收報1080.5元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1071.5元，收報1071.5元，升0.14%；中國儒意（0136）創52周高，見2.62元，收報2.46元，升2.07%；大中華控股（0021）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升33.33%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升8.82%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見75.25元，收報74.75元，跌0.6%；建行（0939）創52周高，見6.35元，收報6.29元，升0.48%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.34元，收報5.39元，跌4.6%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.137元，收報0.143元，跌1.38%；德泰新能源集團（0559）低見0.15元，收報0.157元，跌6.55%；中加國信（0899）低見0.075元，收報0.078元，跌6.02%；華油能源（1251）低見0.126元，收報0.131元，升0.77%；思城控股（1486）低見0.32元，收報0.32元，跌11.11%；培力農本方（1498）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；正通汽車（1728）低見0.08元，收報0.081元，跌5.81%；同方友友（1868）低見0.375元，收報0.375元，跌3.85%；大人國際（1957）低見0.223元，收報0.227元，升0.44%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.07元，收報6.16元，跌0.65%；新興光學（0125）低見0.39元，收報0.39元，跌7.14%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；經濟日報集團（0423）低見0.75元，收報0.76元，升1.33%；WKK INTL（0532）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.385元，無升跌；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.435元，收報0.435元，跌1.14%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.126元，收報0.134元，升1.52%；華聯國際（0969）低見0.081元，收報0.092元，升6.98%。

異動股

上升異動股，包括，量子思維（8050）創52周高，見0.58元，收報0.3元，升206.12%；大健康國際（2211）創52周高，見0.219元，收報0.204元，升43.66%；大中華控股（0021）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升33.33%；STERLING GP（1825）收報0.11元，升27.91%；榮豐億控股（3683）收報0.145元，升26.09%；德益控股（9900）創上市新高，見6元，收報5.01元，升25.25%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.6元，收報2.55元，升24.39%；倩碧控股（8367）收報0.021元，升23.53%；森美控股（0756）收報1.16元，升23.4%；速騰聚創（2498）收報30.95元，升20.66%；北大青鳥環宇（8095）收報0.44元，升20.55%。

下跌異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.048元，跌22.58%；築友智造科技（0726）收報0.101元，跌21.09%；中國汽車內飾（0048）收報0.195元，跌20.08%；中國旭陽集團（1907）見52周低2.69元，收報2.8元，跌17.89%；中關村科技租賃（1601）收報0.77元，跌17.2%；中國派對文化（1532）收報0.083元，跌17%；中木國際（1822）收報0.178元，跌14.42%；環球實業科技（1026）收報0.092元，跌14.02%；歲寶百貨（0312）收報0.037元，跌13.95%；中國新經濟投資（0080）收報0.108元，跌12.9%；維天運通（2482）收報0.77元，跌11.49%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.72% 創板指穩守2200點大關

美國擬對中國晶片展開貿易調查

PayMe 成為香港首批與內地微信支付互通電子錢包

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升至逾兩個月高

訊飛醫療科技IPO 入場費4181.75元

健康之路IPO 入場費4444.38元

英諾賽科IPO 入場費3399.95元

GUM：11月強積金總資產升0.5% 美股基金單月吸資48億元

政府基建債上市 暫高見100.3元

據報證監會調查多間金融機構 涉助在納斯達克IPO

據報馬斯克及SpaceX遭美國政府調查

本田、日產據報考慮合併

A股三大指數小幅高開 人行進行3876億元人幣逆回購

恒指高開184點 科指升1.4% 重上20天線

中國旭陽折讓12%配股

浦林成山：召回輪胎 涉牽引力不足

邁富時折讓約0.45%配股 籌1億

港股ADR升44點 夜期高水172點 美期亞股個別發展

道指跌267點 連跌9日 1978年2月後最長跌浪 比特幣再創新高

北水增持晶泰控股 減持商湯