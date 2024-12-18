市場觀望聯儲局議息結果，股市表現反覆，日韓台股先升後跌，美期反覆上升，A股、港股反彈，恒指波幅及成交均較上日同期減少，半日波幅124點，成交減16.7%。基建債（4286）上市，半日收報100.2元，升0.2%。
恒指今早高開184點，高位升225點，低位升101點，高低波幅124點。上升股份比例為30.4%，下跌為20.65%，無升跌為48.94%。
恒指半日升114點或0.58%，報19815點，大市成交金額556億元；國指升61點或0.86%，報7166點。恒生科技指數收報4447點，升1.34%。
藍籌股成交金額227.32億元，佔大市成交40.88%；科指成份股成交金額117.81億元，佔大市成交21.18%；國指成份股成交金額197.15億元，佔大市成交35.45%。
24隻雙櫃台股，總成交0.14億元人民幣，相當於約0.15億港元，佔大市成交的0.03%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.99%，至76.23億元，佔大市成交13.69%。牛熊證成交金額32.04億元，減少41.37%；窩輪成交金額44.19億元，減少5.94%。
藍籌60隻升，19隻下跌，4隻無升跌。理想（2015）升3.87%，收報88.55元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌1.55%，收報79.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報88.55元，升3.87%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報66.15元，跌1.19%。
恒指升穿20天線(19728.02點)。科指升穿20天線(4413.63點)。
北水南下合計淨流入13.28億元，較上日減少83.34%，連續第2日流入，累計流入93億元，對上一次連續2日淨流入是12月6日。北水本月累計流入483.13億元，按月減少61.36%。
中國旭陽（1907）折讓12%配股。見52周低2.69元，收報2.8元，跌17.89%。
浦林成山（1809）：召回輪胎 涉牽引力不足。收報7.71元，跌2.65%。
邁富時（2556）折讓約0.45%配股 籌1億。收報110.7元，升0.18%。
QPL INT'L（0243）最快今日公布業績。收報0.175元，跌1.69%。
中國宏橋（1378）料全年多賺約95%。收報11.64元，升1.39%。
金利來（0533）大股東提出4.6億元私有化，每股1.5232元較停牌價溢價近25%。創52周高，見1.4元，收報1.38元，升13.11%。
粵海投資（0270）旗下首間境外混改粵海181酒店開業。收報6.43元，升1.9%。
遠控（0036）委任李嘉麗為執董，重新符合董事會性別多元化。
新世界（0017）據報因債務指標超越條款需尋求銀行豁免。創上市新低，見5.34元，收報5.39元，跌4.6%。
港交所（0388）落實下調股票最低上落價位。收報300.4元，跌0.07%。
美聯（1200）發盈喜，首11個月純利多於3億元。收報0.79元，升8.22%。
破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.3元，收報11.28元，升1.99%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.6元，收報2.55元，升24.39%；康耐特光學（2276）創上市新高，見17.06元，收報16.94元，升8.45%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見33.65元，收報33.5元，升6.01%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見153.8元，收報153.8元，升2.6%；德益控股（9900）創上市新高，見6元，收報5.01元，升25.25%；毛戈平（1318）創上市新高，見60.9元，收報59.3元，升1.37%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.5元，收報1080.5元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1071.5元，收報1071.5元，升0.14%；中國儒意（0136）創52周高，見2.62元，收報2.46元，升2.07%；大中華控股（0021）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升33.33%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升8.82%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見75.25元，收報74.75元，跌0.6%；建行（0939）創52周高，見6.35元，收報6.29元，升0.48%。
16隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.34元，收報5.39元，跌4.6%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.137元，收報0.143元，跌1.38%；德泰新能源集團（0559）低見0.15元，收報0.157元，跌6.55%；中加國信（0899）低見0.075元，收報0.078元，跌6.02%；華油能源（1251）低見0.126元，收報0.131元，升0.77%；思城控股（1486）低見0.32元，收報0.32元，跌11.11%；培力農本方（1498）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；正通汽車（1728）低見0.08元，收報0.081元，跌5.81%；同方友友（1868）低見0.375元，收報0.375元，跌3.85%；大人國際（1957）低見0.223元，收報0.227元，升0.44%。
31隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.07元，收報6.16元，跌0.65%；新興光學（0125）低見0.39元，收報0.39元，跌7.14%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；經濟日報集團（0423）低見0.75元，收報0.76元，升1.33%；WKK INTL（0532）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.385元，無升跌；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.435元，收報0.435元，跌1.14%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.126元，收報0.134元，升1.52%；華聯國際（0969）低見0.081元，收報0.092元，升6.98%。
異動股
上升異動股，包括，量子思維（8050）創52周高，見0.58元，收報0.3元，升206.12%；大健康國際（2211）創52周高，見0.219元，收報0.204元，升43.66%；大中華控股（0021）創52周高，見0.18元，收報0.18元，升33.33%；STERLING GP（1825）收報0.11元，升27.91%；榮豐億控股（3683）收報0.145元，升26.09%；德益控股（9900）創上市新高，見6元，收報5.01元，升25.25%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.6元，收報2.55元，升24.39%；倩碧控股（8367）收報0.021元，升23.53%；森美控股（0756）收報1.16元，升23.4%；速騰聚創（2498）收報30.95元，升20.66%；北大青鳥環宇（8095）收報0.44元，升20.55%。
下跌異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.048元，跌22.58%；築友智造科技（0726）收報0.101元，跌21.09%；中國汽車內飾（0048）收報0.195元，跌20.08%；中國旭陽集團（1907）見52周低2.69元，收報2.8元，跌17.89%；中關村科技租賃（1601）收報0.77元，跌17.2%；中國派對文化（1532）收報0.083元，跌17%；中木國際（1822）收報0.178元，跌14.42%；環球實業科技（1026）收報0.092元，跌14.02%；歲寶百貨（0312）收報0.037元，跌13.95%；中國新經濟投資（0080）收報0.108元，跌12.9%；維天運通（2482）收報0.77元，跌11.49%。
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